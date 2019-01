Aquaman: due video rivelano il "dietro le quinte" degli effetti speciali

Gli strabilianti effetti speciali del campione d'incassi "Aquaman" in due sorprendenti video.

Mentre scriviamo questo articolo il film di Aquaman con Jason Momoa ha superato i 971 milioni di dollari registrando nel frattempo il più alto incasso dell'Universo Esteso DC; e visto che il film non ha ancora terminato la sua corsa nelle sale vi proponiamo due sorprendenti video ufficiali pubblicati su YouTube che mostrano come sono stati realizzati i bellissimi ed immersivi effetti speciali del film.

E' incredibile il lavoro svolto per la creazione delle sequenze subacquee ed è curioso scoprire che gli attori sono stati ripresi su set asciutti e i loro capelli fluttuanti ricreati poi interamente in CG. Pare altrettanto incredibile il fatto che l'Academy non abbia incluso "Aquaman" nella nutrita shortlist dei pretendenti alla categoria Miglior effetti speciali.

L'Aquaman di Jason Momoa dal punto di vista estetico è un vero gioiellino, l’utilizzo del digitale e la regia iperdinamica di James Wan forniscono una confezione da popcorn-movie all’ennesima potenza, con scene d’azione mozzafiato e una rappresentazione di Atlantide e del mondo sommerso che raggiungono vette di rara immersività che ci hanno ricordato l’Avatar di James Cameron. Purtroppo dialoghi e trama non vanno di pari passo, e nel tentativo di accontentare un po' tutti e fare nuovamente il verso ai film Marvel, nel film spuntano scenette romantiche a dir poco imbarazzanti, gag forzate, un villain superfluo (Black Manta) e tutta una serie di strizzatine d'occhio ad un pubblico di famiglie con bambini che edulcorano tutto il bellissimo lavoro fatto dal punto di vista estetico, e soprattutto snaturano l'impatto epico del film, un po' come quando George Lucas decise di rovinare Star Wars infilandoci Jar Jar Binks e i Gungan.

Il prossimo appuntamento con l'UEDC è il 5 aprile con Shazam! diretto da David F. Sandberg e interpretato da Zachary Levi. Asher Angel e Mark Strong.

