Behind, Sam Raimi produce il lungometraggio horror

Di Federico Boni venerdì 11 gennaio 2019

Sam Raimi torna a produrre un film horror.

Sam Raimi, padre de La Casa, torna alle origini con Behind, horror tratto dall'omonimo cortometraggio diretto da Angel Gomez. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, il regista dei primi 3 Spider-Man produrrà la pellicola con la sua Ghost House Pictures insieme a Robert Tapert e alla società di produzione di Scott Glasshold, la Ground Control.

Al centro del corto una donna divorziata che improvvisamente inizia a temere per la vita della figlia, dopo gli anatemi lanciati da una raccapricciante signora incrociata ad una festa. Temendo che le sue premonizioni si possano tramutare in realtà, la donna fa tutto il possibile per salvare la bimba dal male in arrivo.

Questo sarà la 3° collaborazione horror tra la Ghost House Pictures e la Lionsgate, dopo The Grudge e Man in the Dark. Non è chiaro chi si occuperà della regia. Raimi è fermo ai box dal lontano 2013, con Il grande e potente Oz della Disney.

Cliccando QUI troverete il corto originale.

Fonte: Comingsoon.net