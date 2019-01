Lords of Chaos: nuovi trailer del film "Black Metal" con Rory Culkin

Lords of Chaos: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Jonas Akerlund nei cinema americani dall'8 febbraio 2019.

Disponibili trailer e poster di Lords of Chaos, film diretto da Jonas Akerlund con protagonista Rory Culkin nei panni del musicista norvegese Mayhem di Ohem, il chitarrista dei Mayhem, alias Euronymous. Il film è basato su eventi reali della scena musicale black metal norvegese nei primi anni '90.

"Lords of Chaos" è incentrato sul tentativo di un adolescente di lanciare il black metal norvegese a Oslo negli anni '80, il che si traduce in alcuni dei più noti episodi della storia della musica. "Lords of Chaos" è basato sull'omonimo libro del 1998 di Michael Moynihan e Didrik Soderlind. Il libro segue una serie di crimini avvenuti ad Oslo, in Norvegia nei primi anni '90, che circondavano le band di black metal Mayhem e Burzum. Il film è descritto come "la terrificante storia basata su eventi reali di un sogno trasformatosi in incubo per un gruppo di adolescenti che sfuggono al controllo".

Il chitarrista di Mayhem Oystein Aarseth, alias Euronymous, fu assassinato nel 1993 dal membro dei Burzum Kristian "Varg" Vikernes (Emory Cohen). Vikernes ha pugnalato Euronymous 23 volte ricevendo una condanna a 21 anni di carcere. Prima dell'omicidio, Euronymous e Varg avevano pianificato di far saltare in aria la cattedrale di Nidaros, che appare sulla copertina dell'album, ma il piano è stato abbandonato e l'album è stato posticipato dopo l'omicidio. L'album successivo, "De Mysteriis Dom Sathanas" uscì nel 1994 ed è considerato un classico del black metal.

Il regista Jonas Åkerlund è noto per i suoi video musicali, ma è stato coinvolto anche nella scena black metal norvegese. Akerlund è il batterista originale dei Bathory, che fu una delle prime band black metal ad entrare in scena. Da allora, ha diretto video per Madonna, Metallica e altri musicisti di spicco.

Sono andato più a fondo con questo film rispetto a qualsiasi altro mio film. Mi sono avvicinato ai miei altri film come ho fatto con i miei video musicali o spot pubblicitari, come dei lavori, ma in Lords Of Chaos ho scritto di me stesso, ed è una storia intima e personale. Tutti i miei migliori amici sono ancora nella scena metal. Per era un amico. Siamo rimasti tutti scioccati quando si è suicidato. Quando uscirono le notizie dei roghi della chiesa, nel 1993, stavo già vivendo a Los Angeles, ma noi tutti sapevamo chi c'era dietro, ci è voluto molto più tempo per la polizia. Ho cercato di realizzare questo film per un tempo molto lungo e l'ho portato in giro per Hollywood per anni.

Jonas Akerlund ha recentemente rivelato che "Lords of Chaos" ha elementi di commedia e horror, ma non pensa che il film appartenga ad uno dei generi menzionati, invece gli piace pensarlo come un "dramma relazionale". "Lords of Chaos" che ha già ottenuto ottimi riscontri dopo la première al Sundance Film Festival dello scorso anno, debutterà nei cinema americani l'8 febbraio 2019.

