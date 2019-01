Buffalo Boys: trailer e poster del brutale western indonesiano di Mike Wiluan

Di Pietro Ferraro sabato 12 gennaio 2019

Buffalo Boys: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film western di Mike Wiluan nei cinema americani dall'11 gennaio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili online trailer e poster di Buffalo Boys, il brutale western del regista indonesiano Mike Wiluan che segue due fratelli esiliati da Giava, e cresciuti nelle pianure del selvaggio west americano, che tornano a casa per svelare il mistero del loro passato e vendicare la morte brutale dei loro genitori.

"Buffalo Boys" è interpretato da Yoshua Sudarso (la serie tv Power Rangers Dino Charge e Pretty Boys), Ario Bayu (Java Heat), Pevita Pearce (The Sinking of Van Der Wijck), Tio Pakusadewo (Letters from Prague), Conan Stevens (Lo Hobbit), e Reinout Bussemaker (Flight HS13).

In una Giava del diciannovesimo secolo un brutale massacro e l'omicidio del Sultano Hamza, del capitano Van Trach e dei suoi soldati olandesi costringono Arana, Jamar e Suwo, il fratello del sultano e i suoi figli piccoli, a fuggire dal paese. Insieme attraversano mezzo mondo diretti verso il selavaggio West. Dopo aver lavorato sulle ferrovie e imparato lo stile di vita da cowboy, Arana dice ai ragazzi che è ora di tornare in patria e vendicare la morte del padre.

Di ritorno sul suolo indonesiano, inizia la caccia all'assassino del padre. Lungo la strada incontrano alcuni abitanti del villaggio tra cui Kiona, la figlia bella e ribelle del capo di cui Suwo si innamora, e scopriranno presto che l'infido Van Trach governa ancora la zona con il pugno di ferro. La loro presenza mette in pericolo il villaggio, trasformando rapidamente la loro ricerca di vendetta in una lotta per la libertà. Con pochissime possibilità di successo, Arana, Jamar e Suwo usano le abilità apprese dalle regioni selvagge dell'America per affrontare Van Trach e il suo esercito in una resa dei conti per la giustizia.

"Buffalo Boys" è diretto da Mike Wiluan e co-sceneggiato da Wiluan con Raymond Lee e Rayya Markarim. Il film è prodotto da Mike Wiluan, Huang Junxiang, Tan Fong Cheng, Rayya Makarim e Kimberly James. Il film ha debuttato nelle sale americane l'11 gennaio 2019.

Fonte: Firstshowing.net