Il principe cerca moglie 2: prime immagini con Eddie Murphy mostrate al CinemaCon 2019

Di Pietro Ferraro venerdì 5 aprile 2019

Mostrato al CinemaCon 2019 un filmato in anteprima del sequel "Il principe cerca moglie 2" con Eddie Murphy nei cinema americani dal 7 agosto 2020.

Paramount Pictures ha portato al CinemaCon di Las Vegas una presentazione dei loro prossimi titoli di punta tra cui un primo assaggio di Eddie Murphy e Arsenio Hall nell'attesissimo sequel Il principe cerca moglie 2 (Coming to America 2).

Paramount ha concluso la presentazione con un filmato con l'annuncio di titoli come A Quiet Place 2, Top Gun: Maverick, un nuovo film dei G.I. Joe e un brevissimo filmato con Eddie Murphy e Arsenio Hall nei panni di Akeem e Semmi in "Il principe cerca moglie 2". Al filmato non è stata associata alcune trama o descrizione dei personaggi, in realtà è stata una sorta di conferma dello studio che il film dopo tante voci è diventato qualcosa di realmente tangibile.

Oltre al ritorno di Eddie Murphy e Arsenio Hall è stato annunciato anche Craig Brewer come regista del sequel, Brewer ha recentemente diretto Murphy in Dolemite Is My Name di Netflix.

Il sequel del classico del 1988 vedrà l'Akeem di Eddie Murphy tornare in America dopo aver appreso di avere un figlio di cui non ha mai saputo nulla, prole che diventa l'improbabile erede al trono di Zamunda. L'originale "Il principe cerca moglie" diretto da John Landis è stato un successo con un incasso di 288 milioni di dollari nel mondo.

Non è ancora chiaro quali altri attori del film originale torneranno, ma si potrebbe immaginare che Shari Headley, John Amos e forse anche James Earl Jones siano a bordo. L'uscita de "Il principe cerca moglie 2" è attualmente fissata al 7 agosto 2020.

Fonte: Screenrant

Il principe cerca moglie 2: Eddie Murphy conferma il sequel

Paramount Pictures ha reclutato Craig Brewer per dirigere Il principe cerca moglie 2 (Coming in America 2) e l'attore Eddie Murphy ha rilasciato una dichiarazione in cui annuncia che l'attesissimo sequel si farà a 31 anni dall'uscita dell'amato film originale. Murphy riprenderà il suo ruolo di Akeem, il viziato principe africano che deve tornare in America per trovare il suo figlio perduto da tempo e vero erede al trono di Zamunda. Si ritiene che il film vedrà anche il ritorno di Arsenio Hall, Shari Headley, John Amos e James Earl Jones.

Craig Brewer ha già diretto Eddie Murphy in Dolemite Is My Name di Netflix. Secondo quanto riferito, Murphy è entusiasta della scelta e considera Brewer il candidato perfetto per dirigere il sequel. Jonathan Levine era stato precedentemente annunciato come regista, ma non è chiaro il motivo per cui ha lasciato il progetto.

Un entusiasta Eddie Murphy ha commentato l'ingaggio di Brewer.

Dopo molti anni di attesa, sono entusiasta del fatto che "Il principe cerca moglie 2" si sta ufficialmente realizzando. Abbiamo assemblato una grande squadra che sarà guidata da Craig Brewer, che ha appena fatto un lavoro straordinario su "Dolemite", e non vedo l'ora di riportare tutti questi personaggi classici e amati sul grande schermo.

Kenya Barris, ex showrunner della serie tv Black-ish, sta attualmente riscrivendo una prima bozza della sceneggiatura di Barry Blaustein e David Sheffield, sceneggiatori dell'originale Il principe cerca moglie, mentre Eddie Murphy è anche produttore con Kevin Misher.

Anche Kenya Barris si è detta particolarmente entusiasta di lavorare con Brewer.

La capacità di Craig di creare un mondo cinematografico distinto con ciascuno dei suoi film non è solo impressionante, ma è anche ciò che lo ha reso esattamente la voce e la visione di cui avevamo bisogno per dare vita a questa storia. Da "Hustle & Flow" al suo lavoro con Eddie su "Dolemite Is My Name", non manca mai di lasciarmi a bocca aperta. E' un vero autore e non potremmo essere più entusiasti di averlo a bordo.

Attualmente non è stata comunicata alcuna data di inizio riprese per "Il principe cerca moglie 2", ma sembra che la produzione potrebbe iniziare alla fine del 2019.

Fonte: Screenrant