Aquaman abbatte il miliardo di dollari d'incassi

Di Federico Boni sabato 12 gennaio 2019

Il club del miliardo accoglie anche Aquaman, 37 film ad infrangere il muro degli incassi.

Aquaman, recensione: la salvezza non viene dal mare Dopo Batman, Superman e Wonder Woman tocca a un altro personaggio della Justice League. Leggete la nostra recensione di Aquaman Cadrà tra oggi e domenica il muro del miliardo di dollari incassati in tutto il mondo da Aquaman, titolo dell'Universo DC Comics dai più alti incassi di sempre. Tiepidamente accolto dalla critica, il titolo di James Wan ha fatto furore soprattutto in Cina, con quasi 300 milioni di dollari incassati, diventando ufficialmente il primo film 'miliardario' di questo 2019 (anche se uscito nel 2018).

Si tratta del 37esimo ad esserci riuscito, inflazione esclusa, nonché del 5° titolo Warner. Prima di lui Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 (1 miliardo e 341.7 milioni), The Dark Knight Rises (1 miliardo e 85 milioni), Lo Hobbit (1 miliardo e 21 milioni) e The Dark Knight (1 miliardo e 5 milioni). I due Batman di Christopher Nolan, va sottolineato, sono precedenti al DC Extended Universe, nato nel 2013 con Man of Steel. Rispetto alla rivale Marvel, che ha ben 6 titoli 'miliardari', per la DC si tratta quindi di un esordio assoluto. Per James Wan, regista della pellicola, si tratta invece di un piacevole bis, dopo i 1,516,045,911 dollari incassati da Fast and Furious 7.

E' chiaro che in casa Warner abbiano immediatamente avallato un sequel di Aquaman, in attesa di Shazam (5 aprile 2019), Birds of Prey (7 febbraio 2020), Wonder Woman 1984 (5 giugno 2020), Cyborg (3 aprile 2020) e Green Lantern Corps (24 luglio 2020).

Film miliardari Classifica

1 - Avatar - $2,788.0 - 2009

2 - Titanic - $2,186.8 - 1997

3 - Star Wars: The Force Awakens - $2,068,223,624 - 2015

4 - Avengers: Infinity War - $2,048.7 - 2018

5 - Jurassic World - $1,671.7 - 2015

6 - Marvel's The Avengers - $1,519.6 - 2012

7 - Furious 7 - $1,516.0 - 2015

8 - Avengers: Age of Ultron - $1,405.4 - 2015

9 - Black Panther - $1,346.9 - 2018

10 - Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 - $1,341.5 - 2011

11 - Star Wars: The Last Jedi - $1,332.5 - 2017

12 - Jurassic World 2 - $1,309.5 - 2018

13- Frozen - $1,276.5 - 2013

14 - La Bella e la Bestia - $1,262.8 - 2017

15 - Gli Incredibili 2 - $1,242.7 - 2018

16 - Fast and Furious 8 - $1,238.8 - 2017

17 - Iron Man 3 - $1,215.4 - 2013

18 - Minions - $1,159.4 - 2015

19 - Captain America: Civil War - $1,153.3 - 2016

20 - Transformers: Dark of the Moon - $1,123.8 - 2011

21 - Il signore degli Anelli: il ritorno del Re - $1,119.9 - 2003

22 - Skyfall - $1,108.6 - 2012

23 - Transformers: Age of Extinction - $1,104.1 - 2014

24 - The Dark Knight Rises - $1,084.9 - 2012

25 - Toy Story 3 - $1,067 - 2010

26 - Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma - $1,066.2 - 2006

27 - Rogue One: A Star Wars Story - $1,056.1 - 2016

28 - Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare - $1,045.7 - 2011

29 - Cattivissimo Me 3 - $1,034.8 - 2017

30 - Jurassic Park - $1,029.2 - 1993

31 - Alla Ricerca di Dory - $1,027.9 - 2016

32 - Star Wars: Episode I - $1,027.0 - 1999

33 - Alice in Wonderland - $1,025.5 - 2010

34 - Zootropolis - $1,023.8 - 2016

35 - Lo Hobbit - $1,021.1 - 2012

36 - Il Cavaliere Oscuro - $1,004.6 - 2008

37 - Aquaman - 1 miliardo di dollari - 2018