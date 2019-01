Waltzing With Brando, Billy Zane sarà Marlon Brando

Di Federico Boni sabato 12 gennaio 2019

Billy Zane protagonista e produttore di un film su Marlon Brando.

Billy Zane produrrà e sarà il protagonista di "Waltzing With Brando", film in cui l'attore interpreterà Marlon Brando. La pellicola nasce da un memoriale dell'iconico architetto del divo, Bernard Judge.

Al centro della trama la storia di come Brando convinse Judge, un oscuro ma idealista architetto di Los Angeles, a costruire il primo rifugio ecologicamente perfetto al mondo su una piccola e inabitabile isola di Tahiti. Bill Fishman scriverà e dirigerà il film. Il progetto riunirà Fishman e Zane 26 anni dopo Posse - La leggenda di Jessie Lee.

Il film sarà ambientato principalmente tra il 1969 e il 1974, periodo durante il quale Brando si stava preparando a recitare ne "Il Padrino" e in "Ultimo tango a Parigi". Le scene saranno quasi tutte ambientate sull'isola, con Brando e Judge ad elaborare piani per un rifugio paradisiaco lontano dal clamore pubblico in un momento in cui l'attore era una delle persone più famose del pianeta. Via alle riprese entro fine anno.

Fonte: Variety