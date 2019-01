Final Destination, il reboot affidato agli sceneggiatori di Saw

Di Federico Boni sabato 12 gennaio 2019

Final Destination torna al cinema con un sesto capitolo.

La New Line Cinema ha deciso di far risorgere il franchise Final Destination, in grado di incassare quasi 700 milioni di dollari in undici anni e cinque capitoli.

Per riuscire nell'impresa lo studios si è affidato a Patrick Melton e Marcus Dunstan, sceneggiatori di Saw IV, Saw V, Saw VI e Saw 3D. I due porteranno in sala anche Scary Stories to Tell in the Dark di André Øvredal, prodotto da Guillermo del Toro.

La serie di Final Destination, iniziata nel '2000 con una sceneggiatura incredibilmente pensata per X-Files, seguiva un gruppo di ragazzi inizialmente sfuggiti alla morte, ma incapaci di sottrarsi all'amaro destino. Il titolo originale incassò 112,880,294 dollari, fino a toccare i 186.2 milioni di Final Destination 4, nel 2009. Nel 2011 l'ultimissimo capitolo, Final Destination 5, comunque campione d'incassi con 157,887,643 dollari.

