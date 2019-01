Minecraft, Peter Sollett alla regia del film

Di Federico Boni sabato 12 gennaio 2019

Minecraft non trova pace. Nuovo regista e nuovo slittamento.

Peter Sollett, 43enne regista indipendente, dirigerà per la Warner Bros Minecraft, videogioco da anni in odore di adattamento. Parola di Variety. Sollett è diventato famoso nel 2008, quando realizzò Nick & Norah - Tutto accadde in una notte, con Michael Cera e Kat Dennings, mentre nel 2015 ha girato Freeheld - Amore, giustizia, uguaglianza, titolo LGBT con Julianne Moore e Ellen Page protagoniste.

L'adattamento di Minecraft è in sviluppo da 5 anni, dopo che la Warner aveva vinto la battaglia sui diritti del videogame. Inizialmente affidato a Shawn Levy, regista, e Jason Fuchs, sceneggiatore, il film era poi passato Rob McElhenney, fino a quando anche quest'ultimo ha abbandonato il progetto lo scorso agosto.

Videogioco di tipo sandbox ideato e sviluppato da Markus Persson in linguaggio Java e pubblicato nel 2009 dalla casa produttrice Mojang da lui stesso fondata, Minecraft permette di poter costruire e plasmare mediante diversi tipi di blocchi cubici il mondo virtuale in cui si viene proiettati all'inizio del gioco.

Lo scorso anno la Warner annunciò l'uscita in sala per maggio 2019, ma è chiaro che la release sarà posticipata. Di nuovo.

Fonte: Comingsoon.net