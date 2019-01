Alien: la speciale figure Funko Pop dello Xenomorfo per il 40° anniversario

Di Pietro Ferraro sabato 12 gennaio 2019

Funko ha svelato una speciale figure della linea "POP!" per i 40 anni dello xenomorfo dell'Alien originale.

Quest'anno si celebra il 40° anniversario dell'Alien di Ridley Scott e per festeggiare i quattro decenni dell'horror fantascientifico di culto, Funko ha svelato l'ultima novità della loro serie speciale: il "Blue Metallic Xenomorph Pop!", una figure in vinile che ritrae l'iconico Xenomorfo originale ideato da H.R. Giger e portato alla vita da Carlo Rambaldi.

Aliens: nuova statua 'Mythos' dell'Alien Warrior Sideshow annuncia il pre-ordine di una nuova spettacolare statua dello Xenomorfo Guerriero dal sequel "Aliens" di James Cameron.

Come appreso di recente, un fumetto intitolato Aliens: Resistance servirà come sequel del videogioco Alien: Isolation, e la storia di Amanda Ripley continuerà anche con il gioco per cellulari Alien: Blackout. Ci sono altri progetti di Amanda Ripley che, stando a quanto riferito, saranno presto annunciati per celebrare il 40° anniversario del classico originale, con voci di una potenziale serie tv forse realizzata per web. Purtroppo sembra che un nuovo film non sia nella lista di 20th Century Fox che ha recentemente dichiarato a Variety che l'attuale iniziativa di Amanda Ripley non è legata a nulla sul fronte di un potenziale lungometraggio.

Fox ha anche dichiarato al sito che Alien Isolation 2 non è in lavorazione, però c'è ancora in ballo un nuovissimo "sparatutto online in multiplayer per console e PC", ora sviluppato da Cold Iron Studios.

Il "Blue Metallic Xenomorph Pop!" sarà disponibile a partire da marzo.