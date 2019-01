The Final Wish: trailer e poster del film horror con Lin Shaye

Di Pietro Ferraro sabato 12 gennaio 2019

The Final Wish: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror con Lin Shaye nei cinema americani dal 24 gennaio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Per i fan di Lin Shaye è in uscita un nuovo horror sovrannaturale con protagonista l'amata "scream queen" dal titolo The Final Wish, di cui oggi vi proponiamo un trailer e una locandina.

"The Final Wish" è diretto da Timothy Woodward Jr (Traded) e scritto da Jeffrey Reddick (sceneggiatore / creatore di Final Destination) con William Halfon e Jonathan Doyle.

Con l'inaspettata scomparsa di suo padre, Aaron cerca di venire a patti con il suo dolore mentre sostiene la madre devastata. Spulciando tra le cose di suo padre, Aaron si imbatte in un'urna che è molto più di quanto appaia a prima vista. Mentre i ciò che vuole e desidera comincia ad avverarsi, Aaron pensa che le sue preghiere siano state esaudite fino a quando non si rende conto che il prezzo di questa fortuna è molto più di quanto si aspettava.

Lin Shaye (Insidious) ritrae la disperata madre in lutto, Michael Welch (Z Nation) è suo figlio, Aaron, con l'icona horror Tony Todd (Candyman) che mette in guardia il ragazzo su ciò che ha realmente scatenato.

Il cast di "The Final Wish" include anche Michael Welch (Z Nation), Spencer Locke (Insidious - L'ultima chiave), Melissa Bolona (Acts of Violence) e Jean Elie (Insecure, The Eric Andre Show) al suo esordio cinematografico.

"The Final Wish" debutta nei cinema americani il 24 gennaio.