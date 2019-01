Il labirinto del fauno: nuova action figure NECA di Ofelia

Di Pietro Ferraro domenica 13 gennaio 2019

NECA ha svelato le immagini della nuova action figure di Ofelia ispirata al film "Il labirinto del fauno" del regista Guillermo del Toro.

Prima di conquistare un Oscar per il suggestivo La forma dell’acqua – The Shape of Water, il regista Guillermo del Toro girava la sua personale versione di Alice nel paese delle meraviglie con Il labirinto del fauno, una meravigliosa e struggente pellicola dark-fantasy ambientata durante la guerra civile e il dopoguerra spagnolo.

Guillermo del Toro diventa un'action figure NECA in arrivo al Comic-Con 2018 NECA ha annunciato una nuova linea di action figures ispirate ai film di Guillermo del Toro che includerà una esclusiva figure che ritrae il regista.

Tanto tempo fa, nel regno sotterraneo, dove la bugia, il dolore, non hanno significato, viveva una principessa che sognava il mondo degli umani. Sognava il cielo azzurro, la brezza lieve e la lucentezza del sole. Un giorno, traendo in inganno i suoi guardiani, fuggì. Ma appena fuori, i raggi del sole la accecarono, cancellando così la sua memoria. La principessa dimenticò chi fosse e da dove provenisse. Il suo corpo patì il freddo, la malattia, il dolore, e dopo qualche anno morì. Nonostante tutto, il Re fu certo che l'anima della principessa avrebbe, un giorno, fatto ritorno, magari in un altro corpo, in un altro luogo, in un altro tempo. L'avrebbe aspettata, fino al suo ultimo respiro. Fino a che il mondo non avesse smesso di girare.

Il film racconta di Ofelia (Ivana Baquero) e di una dimensione "altra" creata come rifugio, un labirinto popolato di bizzarre creature in cui avventurarsi e perdersi per sfuggire alla crudeltà della guerra che ha invaso il mondo reale e la sacralità della famiglia, rendendo la realtà invivibile. Purtroppo una volta che gli adulti ne trovano l’accesso, il mondo costruito da Ofelia si sgretola inesorabilmente di fronte alla crudeltà, e la morte appare l’unica via d’uscita, l’unico modo per sfuggire ad un'infanzia crudelmente rubata.

NECA ha collaborato con il regista Guillermo del Toro per realizzare una nuova linea di action figures denominata "GDT Signature Collection" che porta in scena alcuni dei personaggi dei film di Del Toro in formato action figure premium, con elementi aggiuntivi deluxe. La prossima uscita della collezione è appunto Ofelia, la piccola protagonista de "Il labrinto del fauno". Ofelia è ritratta in una figure alta 12 centimetri completamente articolata e fornita con accessori ispirati al film tra cui tre diverse fate, una chiave, libro e un piccolo pilastro con occhio rimovibile.

Trovate la nuova action figure di Ofelia disponibile in preordine QUI.

