Black Widow primo film Marvel R-rated?

Scarlett Johansson R-Rated per la Marvel.

Atteso in sala per il 1° maggio 2020, Black Widow di Cate Shortland potrebbe diventare il primo titolo Marvel Studios ad essere classificato come R-Rated. A darne notizia, tutt'altro che confermata, Charles Murphy di That HashTag Show.

Sarebbe una novità clamorosa in casa Disney, da sempre ben attenta nel realizzare film dei supereroi per tutta la famiglia. La classificazione “Restricted”, ovvero 'film vietato ai minori di 17 anni non accompagnati', è comunque tutt'altro che penalizzante. Gli incassi di Deadpool e Logan sono lì a dimostrarlo.

Black Widow dovrebbe essere un prequel simile a Captain Marvel, che andrà a raccontare il passato di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) nei panni di spia KGB, prima di passare allo S.H.I.E.L.D. Sceneggiato da Jac Schaeffer, nel film dovrebbe comparire un villain tra Taskmaster e il Guardiano Rosso e ovviamente altri personaggi del Marvel Cinematic Universe. Tra tutti Bucky / Soldato d’Inverno, interpretato da Sebastian Stan.

