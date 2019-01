Box Office Italia, Non ci resta che il Crimine batte Aquaman - flop Attenti al Gorilla

Di Federico Boni lunedì 14 gennaio 2019

Fenomeno Bohemian Rhapsody, arrivato addirittura sopra i 25 milioni di euro totali.

Box Office Usa, The Upside (remake di Quasi Amici) batte tutti In sala anche il remake messicano di Perfetti Sconosciuti. Esordio convincente al botteghino per Non ci resta che il Crimine, ultima commedia di Massimiliano Bruno. Uscito in 443 sale, il film 01 ha incassato ben 1.991.217 euro, con 291.761 spettatori paganti e una media per sala vicina ai 4500 euro. Sconfitto, anche se di poco Aquaman. Altri 1.835.877 euro in tasca per il cinecomic Warner, arrivato agli 8.841.624 euro totali, con il 3° incomodo, Ralph Spacca Internet, ad un niente dai primi due titoli. Altri 1.730.410 euro in cassa per il cartoon Disney, arrivato ai 9 milioni di euro totali.

Ch invece continua a sbalordire è Bohemian Rhapsody. Ad un mese e mezzo dall'uscita in sala il film Fox ha incredibilmente incassato 1.235.303 euro in 4 giorni, arrivando così ad un totale di 25 milioni di euro (3.530.225 ticket staccati). Tolto Checco Zalone, erano anni che in Italia non si vedeva nulla di simile. Van Gogh ha invece raggiunto i 2 milioni e mezzo, con la Lucky Red in festa grazie ai 7 e mezzo toccati da La Befana vien di Notte. City of Lies con Johnny Depp ha debuttato con 724.556 euro in 4 giorni, mentre Attenti al Gorilla della Vision ha floppato. Appena 396.597 euro in 4 giorni, con una media monster di 1.087 euro a sala. Per Luca Miniero un clamoroso e rumoroso scivolone. Infelice, tra le altre cose, la scelta di andare a sbattere contro Non ci resta che il Crimine. Moschettieri del Re, infine, ha raggiunto i 5 milioni, con Vice poco sopra il milione totale.

Weekend variegato anche il prossimo grazie alle uscite di La Douleur, Mia e il Leone Bianco, Maria Regina di Scozia, Glass, Sex Cowboys, Dove bisogna Stare e L'agenzia dei Bugiardi.