The Hole in the Ground: trailer del nuovo horror con bambino inquietante

Di Pietro Ferraro lunedì 14 gennaio 2019

The Hole in the Ground: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Lee Cronin nei cinema americani dal 1° marzo 2019.

Per i patiti degli horror con "bambini inquietanti" arriva The Hole in the Ground, un nuovo horror di produzione irlandese che segue una donna che pensa che suo figlio non sia quello che sembra.

Sarah (Seána Kerslake) si trasferisce con il suo precoce figlio, Chris (James Quinn Markey), in una nuova casa isolata in una città rurale, cercando di alleviare le sue apprensioni mentre entrambi sperano in un nuovo inizio dopo un passato difficile. Ma dopo uno sconvolgente incontro con una misteriosa nuova vicina, i nervi di Sarah ragggiungono il limite. Chris scompare durante la notte nella foresta dietro la loro casa, e mentre cerca il figlio Sarah scopre una sinistra e minacciosa voragine. Sebbene il figlio sia tornato a casa sano e salvo, emergono in lui alcuni cambiamenti comportamentali preoccupanti, e Sarah inizia a temere che il ragazzino che è tornato in realtà non sia suo figlio, ma qualcun'altro o forse qualcos'altro.

Trailer di notevole impatto che rievoca atmosfere sinistre alla Babadook e promette brividi a iosa. The Hole in the Ground proviene dallo sceneggiatore e regista Lee Cronin (Minutes Past Midnight) con un cast che include anche James Cosmo, Kati Outinen, Simone Kirby, Steve Wall, Eoin Macken, Kati Outinen e John Quinn.

The Hole in the Ground arriva nei cinema americani il 1° marzo 2019.

Fonte: Bloody Disgusting