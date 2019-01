Animali Fantastici: replica ufficiale della valigia di Newt Scamander

Di Pietro Ferraro lunedì 14 gennaio 2019

Cinereplicas realizza una replica in edizione limitata della valigia del magizoologo Newt Scamander in "Animali Fantastici e dove trovarli".

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Animali Fantastici e dove trovarli ha recentemente archiviato il suo secondo capitolo "I Crimini di Grindelwald", un sequel di tutto rispetto che ha dato il suo meglio dal punto di vista visivo in special modo nella parte finale del film.

Animali Fantastici 2: nuova action figure 'Hot Toys' di Newt Scamander / Eddie Redmayne Hot Toys rivela una nuova action-doll "special edition" di Newt Scamander in "Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald".

Quando abbiamo incontrato per la prima volta il magizoologo Newt Scamander di Eddie Redmayne, stava affrontando i controlli alla dogana di New York e onde evitare di rivelare l'interno della sua valigia manipolava una delle serrature per nascondere il tutto con un pizzico di magia.

Cinereplicas ha realizzato una replica ufficiale della valigia di Newt e il lavoro fatto è davvero impeccabile e farà la gioia dei fan del Magico Mondo di Harry Potter.

La replica della valigia è un prodotto ufficiale di Harry Potter con licenza Warner Bros. realizzata in edizione limitata (5000 pezzi in tutto il mondo), A sguire trovate le caratteristiche nel dettaglio.

Dimensioni: 450 mm x 300 mm x 150 mm

Materiali: 80% legno + 20% pelle PU

Tessuto interno monogramma con iniziali Newt Scamander

Fornita con: Sciarpa Newt Scamandro con monogramma in pelle (PU)

Una chiave per bloccare la tua valigia

include Un livello Babbano degno di nascondere la tua identità magica

Un segreto strato magico nascosto per le tue creature fantastiche e accessibile solo ai tuoi amici maghi!

Passa da un livello all'altro per nascondere i tuoi segreti magici ai Babbani, prendi la bacchetta magica e inizia il tuo viaggio per incontrare gli animali fantastici!

Trovate la replica ufficiale della valigia di "Animali fantastici e dove trovarli" sul sito ufficiale Cinereplicas.