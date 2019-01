Uncharted, Dan Trachtenberg alla regia del film

Di Federico Boni martedì 15 gennaio 2019

Ennesimo cambio di regia per Uncharted della Sony.

Uncharted: Shawn Levy fornisce un aggiornamento sul film Shawn Levy annuncia che "Uncharted" con Tom Holland sarà il suo prossimo progetto. Avanti un altro. Dopo gli addii di David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon e Shawn Levy, l'ormai leggendario Uncharted, in lavorazione dal 2009 in casa Sony, è finito tra le braccia di Dan Trachtenberg, regista dell'ottimo 10 Cloverfield Lane.

Prequel della serie di videogiochi sviluppata da Naughty Dog e pubblicata da Sony Computer Entertainment tra il 2007 ed il 2016 come esclusiva PlayStation 3 e PlayStation 4, Uncharted avrà come protagonista Tom Holland, celebre Spider-Man targato Avengers. Il film poggierà le proprie basi su Uncharted 3: L'inganno di Drake, pubblicato nel 2011, capitolo in cui il giovane ladro incontra per la prima volta il suo partner Victor Sullivan.

Tra le mille bozze di sceneggiatura ricordiamo quelle di Mark Boal, David O. Russell, Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer, David Guggenheim, Joe Carnahan, Jonathan Rosenberg e Mark Walker, ma questo Uncharted targato Trachtenberg verrà nuovamente rielaborato. Protagonista della trama il giovane Nate Drake, cacciatore di tesori.

37enne regista americano, Dan Trachtenberg ha diretto anche un episodio di Black Mirror.

Fonte: Comingsoon.net