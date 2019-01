Tartarughe Ninja, via al reboot entro fine 2019

Di Federico Boni martedì 15 gennaio 2019

A tre anni dal deludente Fuori dall'Ombra, le Tartarughe Ninja potrebbero tornare al cinema.

Dimenticare Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra, delusione del 2016 da 245,623,848 dollari incassati in tutto il mondo dopo esserne costati ben 150. Impossibile? Non del tutto.

Andrew Form e Brad Fuller (A Quiet Place) hanno infatti confermato che la Paramount Pictures sarebbe intenzionata a riportare in sala le Tartarughe Ninja, con un altro clamoroso reboot. E non è tutto, perché la produzione potrebbe ufficialmente partire entro fine 2019.

Nel giugno scorso Andrew Dodge, sceneggiatore di Bad Works, era stato incaricato di dar vita ad un nuovo script. Nel 2014 era stato Jonathan Liebesman, prodotto da Michael Bay, a far risorgere il franchise con un live-action dal discreto successo, tanto da incassare quasi 500 milioni di dollari worldwide. Due anni dopo, il deragliamento di critica e di pubblico.

A far rialzare le Tartarughe Jim Gianapulos, CEO Paramount che ha preso in seria considerazione la possibilità di un nuovo film. Animato o in live-action? Questo è il dilemma.

