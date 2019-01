The Many Saints of Newark, Jon Bernthal e Vera Farmiga per il prequel cinematografico de I Soprano

E' ormai tutto pronto per The Many Saints of Newark, prequel cinematografico de I Soprano ambientato durante le rivolte di Newark negli anni '60.

Jon Bernthal e Vera Farmiga, parola di Variety, sarebbero in trattativa per unirsi al cast del film New Line, affiancando il già annunciato Alessandro Nivola, che interpreterà Dickey Moltisanti, mentore del giovanissimo Tony Soprano. Alan Taylor dirigerà il tutto da una sceneggiatura del creatore dell'acclamata e premiatissima serie HBO, David Chase, e di Lawrence Konner. Chase e Konner produrranno, con Nicole Lambert e Marcus Viscidi produttore esecutivo.

Andata in onda per sei stagioni, la serie ha vinto 5 Golden Globe Award e altri 82 premi principali (21 Emmy), con ben 211 nomination, rendendola tra le serie tv più premiate di sempre. Il film porterà sul grande schermo gli scontri tra gli afro-americani e gli italiani di Newark negli anni '60, vissuta in prima persona da Chase.

Taylor, regista di Thor: The Dark World e di Terminator Genisys, ha diretto anche nove episodi della serie originale HBO, oltre a sette episodi de Il Trono di Spade.

