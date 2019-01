Nine Men From Now, Paul Schrader vuole girare un western con Ethan Hawke e Willem Dafoe

Di Federico Boni martedì 15 gennaio 2019

Ethan Hawke e Willem Dafoe protagonisti del nuovo film di Paul Schrader?

72 anni all'anagrafe, Paul Schrader non è stato incredibilmente mai nominato agli Oscar. Il muro potrebbe crollare tra poco meno di una settimana, grazie alla sceneggiatura originale di quel "First Reformed" che ad un anno dalla premiere alla Mostra del Cinema di Venezia ha iniziato a fare incetta di premi.

Nell'attesa lo sceneggiatore di Toro Scatenato e L'ultima tentazione di Cristo è al lavoro su un nuovo progetto, un western intitolato Nine Men From Now, come cinguettato da Erick Weber. Protagonisti della pellicola sarebbero Ethan Hawke e Willem Dafoe.

Doveroso utilizzare il condizionale, vista la conclamata difficoltà nel trovare finanziamenti da parte di Schrader. La A24, che ha saputo gestire con straordinaria capacità la release di "First Reformed", potrebbe seriamente abbracciare il progetto. In alternativa potrebbe intervenire Netflix.

Trama sconosciuta, ovviamente, in attesa che il 20 gennaio l'agognata nomination Academy possa finalmente diventare realtà. First Reformed - La creazione a rischio, in Italia passato praticamente inosservato, ha fino ad oggi vinto due National Board of Review, due Gotham Independent Film Awards, un National Society of Film Critics e un Critics' Choice Awards, oltre ad aver ottenuto 4 candidature agli Independent Spirit Awards e 3 ai Satellite Award.

