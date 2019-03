Book Club - Tutto può succedere: trailer italiano del film con Jane Fonda e Diane Keaton

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Bim Distribuzione ha reso disponibile un trailer italiano di Book Club - Tutto può succedere, un film di Bill Holderman che vede protagoniste un quartetto di fascinose interpreti: Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen e Mary Steenburgen.

Carol, Diane, Jane, Sharon, 4 donne alle prese con gli eterni problemi sentimentali. La loro vita scorre piuttosto noiosa fino a quando la lettura di Cinquanta Sfumature di Grigio la cambierà irrimediabilmente. Ispirandosi allo scandaloso romanzo, vivranno nuovi amori, vecchi ritorni di fiamma, situazioni esilaranti e sconvenienti… Saranno finalmente pronte a entrare nel nuovo capitolo della loro vita?

Il cast è completato da Craig T. Nelson, Andy Garcia, Don Johnson e Richard Dreyfuss. "Book Club" arriva nei cinema italiani il 4 aprile 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 4 aprile arriva nei cinema italiani la commedia romantica Book Club - Tutto può succedere diretta dall'esordiente Bill Holderman. Il film vede protagoniste Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen e Mary Steenburgen nei panni di quattro amiche che decidono di aggiungere un po' di pepe al loro noioso club del libro con il pruriginoso "Cinquanta sfumature di grigio".

"Abbiamo iniziato questo club per stimolare le nostre menti" afferma Bergen nel trailer. "Da quanto ho sentito questo libro è piuttosto stimolante" afferma il personaggio di Fonda facendo l'occhiolino.

Le quattro donne leggono il libro con leggerezza e si ritrovano ispirate a rendere più vivaci le loro vite sessuali. Steenburgen cerca di introdurre un piccolo elemento sadomaso nella monotona vita con suo marito (Craig T. Nelson). Le single Bergen e Keaton provano a tornare al gioco degli appuntamenti, fino ad arrivare rispettivamente a Richard Dreyfuss e Andy Garcia. Mentre Fonda rinfocola l'attrazione con una vecchia fiamma, interpretato nientemeno che da Don Johnson, che ricordiamo è il padre di Dakota Johnson, la protagonista dell'adattamento cinematografico di "Cinquanta sfumature di grigio".

La trama ufficiale:

Diane Keaton parla del suo personaggio "Diane" e la nuova fiamma di quest'ultima, il fascinoso Mitchell interpretato da Andy Garcia. È la seconda volta che la Keaton e Garcia lavorano insieme, dopo aver recitato come zia e nipote ne Il padrino – Parte III.

Nella mia carriera ho avuto la fortuna di interpretare un sacco di donne insicure e credo che anche Diane lo sia. Ha appena perso il marito e ha due figlie che in un certo senso la stanno crescendo. Cercando di farla cambiare. Lei si sente un po' persa, non sa cosa fare o come gestire la situazione. Ha il sostegno delle amiche, ma in un certo senso è come se si stesse arrendendo. È l'incontro con quest'uomo [Andy Garcia] che ribalta tutto. Si innamora istantaneamente di lui. È davvero fantastico nel film. La relazione tra lui e Diane però si fa più complicata ed è qui che lei viene plasmata e aiutata dalle amiche. Siamo legate da circa 15 anni. Sono le amiche che restano quando tanti altri scompaiono dalla tua vita. Ho 72 anni, interpreto un personaggio della mia età e so che è durissimo perdere le persone care. Passare il testimone ai figli e sentirsi trattare come una bambina da loro. È davvero sgradevole. E questo era il mio ruolo, mi ci sono immedesimata facilmente. Si diventa insicuri, spaventati e preoccupati.