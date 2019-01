Haunted Hospital: Heilstatten - trailer del film horror con ospedale infestato

Di Pietro Ferraro martedì 15 gennaio 2019

Haunted Hospital: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Michael David Pate.

Il 12 febbraio esce negli States Haunted Hospital: Heilstatten, un nuovo found footage horror di produzione tedesca diretto dallo specialista Michael David Pate (Gefällt mir, Potato Salad).

Il film racconta la storia di un gruppo di vlogger che si recano a Berlino per filmare una sfida virale sui social media accedendo illegalmente all'abbandonato e infestato ospedale militare Beelitz Heilstätten, struttura fatiscente che un tempo ha ospitato Adolf Hitler. Il gruppo intende documentare la notte trascorsa nel reparto chirurgico nella speranza che il video diventi virale. Presto sperimenteranno una serie di strani eventi in un crescendo inquietante che li terrorizzerà sia fisicamente che mentalmente.

La clinica Beelitz Heilstätten è uno dei più famosi luoghi abbandonati di Berlino. Nata come lazzaretto e convertita poi in ospedale, il luogo è stato teatro di due efferati omicidi, uno nel 1991 perpetrato dal serial killer conosciuto come “La Bestia di Beelitz” e il secondo nel 2008 ad opera di un fotografo amatoriale che proprio nella sala di Chirurgia uccise una modella conosciuta sul web. Secondo le storie che circolano sulla Beelitz Heilstätten, pare che entità paranormali ne infestino le stanze ed episodi inspiegabili, come improvvise aperture di porte e finestre o un improvviso abbassamento della temperatura, siano stati sperimentati da chi ha frequentato il luogo.

"Haunted Hospital: Heilstattens" è interpretato da Nilam Farooq (SOKO Leipzig”), Farina Flebbe (Alone in Berlin), Sonja Gerhardt (Jack the Ripper), Maxine Kazis, Emilio Sakraya (4 Blocks) e Tim Oliver Schultz (The Red Band Society).

Fonte: Bloody Disgusting