Spider-Man: Far From Home, teaser trailer internazionale

Di Antonio Maria Abate martedì 15 gennaio 2019

Neanche in viaggio Peter Parker può avere pace. Venezia e Londra due delle tappe confermate nel teaser trailer di Spider-Man: Far From Home

(Clicca sull'immagine per vedere il trailer)

Eccolo, è finalmente online il primo trailer di Spider-Man: Far From Home, secondo capitolo di questo ennesimo reboot dell'Uomo-Ragno. Chi se lo stesse chiedendo, no, non viene ancora chiarito se Far From Home si situa temporalmente prima o dopo Infinity War.

Poco male. In compenso abbiamo Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio, oltre a quello di Nick Fury (Samuel L. Jackson) - anche se, in relazione a quest'ultimo, parlare di un ritorno è forse improprio, visto la fine che fa in Infinity War, ed in considerazione di quanto sottolineato sopra in merito alla collocazione temporale di questo secondo Spider-Man.

Se inglesi e americani dovranno aspettare fino al 5 luglio, nel nostro caso l'uscita è ancora confermata per un generico 2019. Nel frattempo i fan Marvel hanno già segnato sul calendario il 24 aprile, giorno in cui uscirà qui in Italia Avengers: Endgame. Tornando a Far From Home, a dirigere, dopo Homecoming, c'è di nuovo Jon Watts.