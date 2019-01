Just Dance di Ubisoft diventa film

Di Federico Boni martedì 15 gennaio 2019

Will Gluck produrrà e probabilmente dirigerà l'adattamento cinematografico di Just Dance.

10 anni dopo essere entrato in commercio, Just Dance, celebre videogioco musicale sviluppato dall'italiana Ubisoft Milano, diverrà lungometraggio cinematografico per volere di Screen Gems, che ne ha appena acquisito i diritti. Jason Altman e Margaret Boykin produrranno il tutto per Ubisoft Film and Television, mentre Jodi Hildebrand e Will Gluck daranno faranno altrettanto con la Olive Branch Entertainment.

Lo stesso Gluck, regista di Easy Girl e Amici di Letto, potrebbe occuparsi della regia, se non fosse che a detta di Deadline non abbia ancora assunto formali impegni. Gluck, già visto all'opera con un musical grazie al remake di Annie, è uscito in sala nel 2018 con Peter Rabbit, che presto andrà incontro ad un sequel.

Just Dance è rapidamente diventato il videogioco musicale più venduto di tutti i tempi, con 120 milioni di giocatori in tutto il mondo. Gran parte del suo successo è dovuto alla vasta gamma di celebri artisti a sua disposizione, come ad esempio Shakira, Pharrell Williams, Alicia Keys, Camila Cabello, The Chainsmokers, Jennifer Lopez, Pink e Calvin Harris. Tutto tace sulla trama del film, così come sul cast, ma Just Dance sbarcherà al cinema.

Fonte: Comingsoon.net