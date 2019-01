On the Rocks, Bill Murray ritrova Sofia Coppola

Di Federico Boni martedì 15 gennaio 2019

Rashida Jones al fianco di Bill Murray in On the Rocks di Sofia Coppola.

16 anni dopo Lost in Translation - L'amore tradotto, che portò Sofia Coppola a vincere l'Oscar per la miglior sceneggiatrice originale, la regista ritroverà Bill Murray, nel frattempo diretto anche nello speciale natalizio Netflix A Very Murray Christmas.

On the Rocks, il titolo del progetto svelato da Deadline, che darà vita ad un'inedita collaborazione: Apple e A24 produrranno insieme. Il film seguirà una giovane madre che si ricongiunge al vecchio padre playboy in un viaggio attraverso New York. La candidata agli Emmy Rashida Jones (Hot Girls Wanted, Parks and Recreation) reciterà al fianco di Murray nei panni della figlia. Via alle riprese in primavera.



Due anni dopo L'inganno, Prix de la mise en scène al Festival di Cannes, la Coppola torna così sul set. Lost in Translation, uscito nel 2003 e campione al box office con 120 milioni di dollari incassati dopo esserne costati appena 4, venne candidato a ben 4 premi Oscar, vincendo 3 Golden Globe, compreso quello come miglior attore in una commedia, e 3 Bafta, oltre a decine di altri riconoscimenti.

Fonte: Comingsoon.net