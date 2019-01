C’era una volta il Principe Azzurro: trailer italiano del film d'animazione dal produttore di Shrek

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 gennaio 2019

C’era una volta il Principe Azzurro: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Ross Venokur nei cinema italiani dal 28 febbraio 2018.

Il 28 febbraio arriva nelle sale italiane C’era una volta il Principe Azzurro, un film d’animazione che racconta di una nuova e originalissima versione della storia del personaggio più amato di tutte le favole.

Prendendo amorevolmente in giro le fiabe più conosciute, il film ha come protagonista un principe non molto convenzionale sul quale grava una maledizione davvero particolare. Infatti, quello che le altre storie hanno sempre tralasciato di raccontare è che il fascino irresistibile del Principe Azzurro non è un dono, ma una condanna! A causa di ciò, tutte le donne del regno si innamorano follemente di lui e per questo tutti gli uomini, invece, lo detestano profondamente. Dopo aver conquistato i cuori delle tre principesse per eccellenza Cenerentola, Biancaneve e la Bella Addormentata, tutte e tre determinate a sposarlo, il principe dovrà partire per un lungo viaggio e affrontare tre grandi prove di coraggio che lo porteranno a capire quale sia il suo vero Vero Amore, spezzando così la maledizione. Se non dovesse riuscire nell’impresa, prima del suo ventunesimo compleanno, l’Amore sparirà per sempre dal suo regno condannando tutti all’infelicità. In questa missione che si prospetta molto movimentata, tra tribù indigene, oracoli particolari e giganti di pietra, il Principe Azzurro sarà accompagnato da Lenore, una ladra bella e scaltra, ma stranamente è immune al suo fascino, che travestitasi da uomo lo convincerà a fargli da guida.

Scritto e diretto da Ross Venokur e prodotto da John H. Williams, già produttore di Shrek, il film nella versione originale può contare sulle voci e le canzoni originali di Demi Lovato, Sia, Avril Lavigne, Ashley Tisdale e G.E.M.

"C’era una volta il Principe Azzurro", con protagonisti un principe egocentrico e innamorato dell’idea dell’amore e una ragazza troppo concentrata sul creare la propria ricchezza per pensare a qualsivoglia sentimento, è una commedia romantica al contrario, che ci insegna come bisogna sempre crearsi da soli il proprio destino e che vivere felici e contenti non è poi così difficile come si pensa!

La trama ufficiale:





Sappiamo tutti come terminano le classiche favole. Cenerentola sposa il Principe Azzurro. Biancaneve sposa…oh, interessante… il Principe Azzurro. E la Bella Addormentata sposa… wow, inizia a diventare un po’ strano…Il Principe Azzurro! Colpito da un incantesimo che lo rende irresistibile e capace di far innamorare di sé tutte le donne del regno, C’era una volta il Principe Azzurro racconta l’insolita storia del Principe Filippo Azzurro e della sua ricerca del vero Vero Amore.