Ancora un giorno: trailer italiano del film d'animazione di Raúl de la Fuente e Damian Nenow

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 gennaio 2019

Ancora un giorno: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Raúl de la Fuente e Damian Nenow nei cinema italiani dal 31 gennaio 2019.

I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection il 31 gennaio portano nelle sale italiane Ancora un giorno, il film d'animazione di Raúl de la Fuente e Damian Nenow, adattamento del reportage-capolavoro “Another Day of Life” del maestro del giornalismo Ryszard Kapuściński premiato come miglior film d’animazione agli European Film Awards 2018.

Presentato durante il 71° Festival di Cannes, Ancora un giorno è un racconto emozionante e coinvolgente in cui l’animazione si unisce al documentario e a interviste in live action per raccontare la storia del viaggio in Angola nel 1975 del celebre reporter Ryszard Kapuściński. Un progetto unico nel suo genere grazie all’innovativa combinazione di stili differenti come il live acting, la graphic novel, il documentario, avvincenti sequenze animate e spettacolari visioni surreali.

«Fai in modo che non ci dimentichino». È questo l’imperativo che risuona nella mente del reporter Ryszard Kapuściński mentre percorre le strade sterrate e i villaggi dell’Angola in piena guerra civile per raccontare al mondo le storie di chi sta vivendo quei tragici giorni; come il riluttante comandante Farrusco, che ha deciso di schierarsi con i più deboli, o l’affascinante guerrigliera Carlota, che anziché sparare alle persone vorrebbe guarirle... Finché, nei suoi peregrinaggi, il giornalista entra in possesso di una notizia che, se divulgata, potrebbe cambiare le sorti della guerra fredda e causare la morte di migliaia di persone. Il suo dovere di cronista gli imporrebbe di diffonderla, ma come può la sua coscienza sopportare un simile peso?

Raúl de la Fuente e Damian Nenow adattano il reportage-capolavoro di Kapuściński in un racconto emozionante e coinvolgente, in cui spettacolari sequenze animate si alternano a interviste in live action ai veri protagonisti. E se i sopravvissuti parlano alle telecamere, i caduti non sono perduti per sempre: la memoria di chi era con loro, gli scritti di chi li ha raccontati, quell’ultima foto che li ritrae fanno sì che chi è scomparso non sia dimenticato. E permettono alle molte vittime della Storia di vivere ancora un giorno.

L'edizione italiana del film sarà arricchita dal brano originale "Ancora un giorno", composto per l'occasione da The Bluebeaters e Willie Peyote in collaborazione con Garrincha Dischi.