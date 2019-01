Bohemian Rhapsody nella top 20 dei maggiori incassi di sempre in Italia - la classifica VIDEO

Di Federico Boni mercoledì 16 gennaio 2019

Scopriamo insieme i 20 principali incassi italiani. Tra questi, la new entry Bohemian Rhapsody.

Uscito un mese e mezzo fa nelle sale d'Italia, Bohemian Rhapsody è appena entrato nella Top20 dei maggiori incassi di sempre al botteghino, ovviamente inflazione esclusa.

25.317.193 euro incassati, con 3.570.059 ticket staccati. Mai un biopic musicale aveva incassato tanto.

“Entrare nella lista dei 20 film più visti in Italia è per noi un motivo di grande orgoglio”, afferma Paul Zonderland, AD di 20th Century Fox Italia. “Questo successo ripaga il grande impegno che – come società leader di settore – abbiamo messo nel pianificare e implementare la strategia di lancio di Bohemian Rhapsody. E dimostra come la sinergia tra marketing e forza commerciale sia alla base di questo risultato straordinario.”

Ma quali sono i 19 film che completano insieme a Bohemian Rhapsody di Bryan Singer questa speciale Top20 degli incassi tricolori? Detto che davanti a tutti c'è ovviamente Avatar, il listone vi attende nel video in alto al post.