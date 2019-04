Ghostbusters 3: primo teaser poster ufficiale del sequel di Jason Reitman

Di Pietro Ferraro venerdì 12 aprile 2019

Ghostbusters 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia horror di Jason Reitman.

Ghostbusters 3 di Jason Reitman è attualmente in fase di casting e un nuovo poster promozionale è stato rivelato su Twitter. Il poster utilizza la stessa immagine dell'iconica Ecto-1 che abbiamo visto nel primo teaser, ma aggiunge una tagline che risuletrà molot familiare ai fan degli Acchiappafantasmi. I fan del franchise non sono sicuri di cosa pensare del prossimo sequel, ma sappiamo che il film sarà incentrato su un giovane cast di adolescenti, portando a preoccupati paragoni con il mediocre reboot al femminile del 2016, film incredibilmente graziato da una critica accondiscendente e da incassi non disastrosi (300 milioni di dollari nel mondo), per fortuna non abbastanza da giustificare un sequel (ma questa è un'opinione strettamente personale).

Il poster promozionale di "Ghostbusters 3" recita: "Estate 2020. Sai chi chiamare", ma non sappiamo ancora se il cast dei film originali sarà coinvolto, ma Dan Aykroyd ha lasciato intendere che ci saranno delle sorprese.

Jason Reitman ha recentemente confermato i casting di Mckenna Grace, Finn Wolfhard, e Carrie Coon come la famiglia al centro della trama. Coon è una madre single e il personaggio di Grace è stata descritta come l'adolescente leader dei giovani "acchiappafantasmi", anche se questo elemento deve ancora essere confermato. Reitman sta tentando di riportare il franchise alle sue origini, ma non è chiaro come lo farà, o cosa significhi in pratica, tranne per il fatto che il reboot del 2016 non esisterà in questo universo che torna ad essere quello del film del 1984.

È stato recentemente annunciato che Jason Reitman parteciperà al Ghostbusters Fan Fest di questa estate. L'evento si svolgerà dal 7 all'8 giugno presso il Sony Pictures Studio Lot in California. Dan Aykroyd (Dr. Raymond Stantz), Ernie Hudson (Winston Zeddemore) e il regista e produttore Ivan Reitman sono tra gli ospiti insieme al cantante Ray Parker Jr. che ha interpretato la hit tormentone che ha accompagnato l'uscita del film originale. Oltre a Jason Reitman e le star originali di Ghostbusters, il Fan Fest includerà anche le apparizioni del cast della serie animata di The Real Ghostbusters, tra cui Maurice LaMarche (Dr. Egon Spengler), Frank Welker (Dr. Raymond Stantz) e Dave Coulier ( Dr. Peter Venkman).

@SonyPictures has revealed a new promo poster for their untitled #Ghostbusters project. 👻👻👻 pic.twitter.com/LBEco2m1bB — Geeks + Gamers (@GeeksGamersCom) 11 aprile 2019

Ghostbusters 3: primo teaser trailer ufficiale del sequel di Jason Reitman

Doop l'annuncio di un Ghostbusters 3 in arrivo, Sony ha ufficializzato il progetto pubblicando un primo teaser trailer del sequel. Alla regia del nuovo film, che avrà luogo nello stesso universo dell'originale. c'è Jason Reitman, il regista di Juno nonché figlio di Ivan Reitman, regista del classico del 1984.

Il teaser è accompagnato dalla colonna sonora del film originale ed effetti sonori di zaini protonici e si chiude con l'inconfondibile logo degli Acchiappafantasmi stampato sul retro dell'Ecto-1 originale. "Estate 2020" campeggia poi sullo schermo, con le lettere fosforescenti e un accenno di verde "Slimer".

Dopo la delusione al box-office del reboot al femminile di Paul Feig ambientato in un universo alternativo, un'operazione poco rispettosa ed estremamente pacchiana, Sony sembra aver intrapreso la giusta strada e ora non resta che attendere novità sul cast e scoprire se Dan Aykroyd, Bill Murray e Ernie Hudson riprenderanno i loro ruoli, e soprattutto quali nuovi membri del cast apriranno la caccia ai fantasmi la prossima estate.

Fonte: EW