Ghostbusters 3: primo teaser trailer ufficiale del sequel di Jason Reitman

Doop l'annuncio di un Ghostbusters 3 in arrivo, Sony ha ufficializzato il progetto pubblicando un primo teaser trailer del sequel. Alla regia del nuovo film, che avrà luogo nello stesso universo dell'originale. c'è Jason Reitman, il regista di Juno nonché figlio di Ivan Reitman, regista del classico del 1984.

Ghostbusters Day 2018: l'evento annuale che celebra il 'Ghostbusters' originale L'8 giugno 1984 usciva nelle sale americane il "Ghostbusters" originale - Blogo celebra il "Ghostbusters Day 2018".

Il teaser è accompagnato dalla colonna sonora del film originale ed effetti sonori di zaini protonici e si chiude con l'inconfondibile logo degli Acchiappafantasmi stampato sul retro dell'Ecto-1 originale. "Estate 2020" campeggia poi sullo schermo, con le lettere fosforescenti e un accenno di verde "Slimer".

Dopo la delusione al box-office del reboot al femminile di Paul Feig ambientato in un universo alternativo, un'operazione poco rispettosa ed estremamente pacchiana, Sony sembra aver intrapreso la giusta strada e ora non resta che attendere novità sul cast e scoprire se Dan Aykroyd, Bill Murray e Ernie Hudson riprenderanno i loro ruoli, e soprattutto quali nuovi membri del cast apriranno la caccia ai fantasmi la prossima estate.

We got one! #Ghostbusters3 is finally happening! #ghostbusters pic.twitter.com/h7gV8yrsby