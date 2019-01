Ghostbusters 3: le reazioni di Dan Aykroyd e Ernie Hudson

Di Pietro Ferraro giovedì 17 gennaio 2019

Dan Aykroyd e Ernie Hudson commentano l'annuncio di Sony di un "Ghostbusters 3" diretto dal figlio di Ivan Reitman.

C'è gran fermento tra i fan di Ghostbusters dopo l'annuncio di un Ghostbusters 3 diretto da Jason Reitman. Ora due membri del cast originale, Dan Aykroyd e Ernie Hudson, hanno commentato il progetto sui social media, con Aykroyd che offre la sua piena disponibilità. Reitman ha ufficializzato il sequel pubblicando un intrigante e nostalgico teaser che ha mostrato l'iconica Ecto-1. È ancora troppo presto per sapere chi reciterà in Ghostbusters 3, ma i fan sperano che Aykroyd, Hudson e Bill Murray possano almeno fare un cameo insieme.

Ghostbusters 3: primo teaser trailer ufficiale del sequel di Jason Reitman Sony lancia un teaser trailer per ufficializzare il sequel "Ghostbusters 3" in uscita nel 2020.

Dan Aykroyd nel cordo degli anni ha tenuto viva la speranza di poter rivedere il terzetto di iconici "Acchiappafantasmi" insieme per un'ultima volta, purtroppo ogni volta quei progetti sono stati accantonati o finiti nel limbo di una insuperabile fase di sviluppo. È difficile credere che Aykroyd non sia coinvolto in Ghostbusters 3, l'attore aveva recentemente rilanciato la palla durante un'intervista e un suo recente tweet pubblicato dopo il teaser, "Se avete bisogno di una messa a punto, sapete chi chiamare", sembra confermare che ci sia il suo zampino in questo progetto.

Dopo che Dan Aykroyd ha pubblicato il suo tweet, un altro "Acchiappafantasmi" originale, Ernie Hudson, ha risposto dicendo: "Più grande di un omino dei marshmallow da 100 piedi!" Questi Tweet danno l'impressione che i membri del cast originale sostengano Ghostbusters 3, ma la notizia più importante è che il regista Jason Reitman ha dichiarato che Ghostbusters 3 non sarà un reboot, ma una continuazione dal sequel originale, e dopo il deludente reboot al femminile di Paul Feig questa notizia farà la gioia dei fan del vero Ghostbusters.

Harold Ramis alias Egon Spengler è scomparso nel 2014, notizia che ha spento ogni speranza di poter vedere una reunion del cast originale in un nuovo film. Dan Aykroyd però in un'intervista rilasciata a novembre dello scorso anno, è sembrato piuttosto sicuro che Ghostbusters 3 sarebbe alla fine andato in porto.

C'è una possibilità di ricongiungimento con i tre Acchiappafantasmi rimasti. Lo stanno scrivendo proprio ora... Penso che Billy ci sarà, la storia è così bella, anche se lui interpreta un fantasma.

Bill Murray è stato uno degli ostacoli più insormontabili ad un Ghostbusters 3, l'attore non è mai stato veramente interessato ad un nuovo film, ma sembra aver ammorbidito la sua posizione negli ultimi anni. Murray e Harold Ramis ebbero uno scontro che si trascinò per anni, ma in seguito fecero pace prima della morte di Ramis. Ora c'è la possibilità tangibile che si riesca a dare ai fan un vero Ghostbusters e non un brutta copia taroccata...incrociamo le dita.

If you need a tune-up, you know who to call #GB20 https://t.co/qh0byw7MYA https://t.co/cxEwPTwehw — Dan Aykroyd (@dan_aykroyd) 16 gennaio 2019