Hunchback - Il gobbo di Notre Dame, arriva il live-action Disney

Di Federico Boni giovedì 17 gennaio 2019

23 anni dopo il classico animato, Il gobbo di Notre Dame della Disney sarà in live-action.

La Walt Disney continua ad attingere a piene mani dai propri classici animati, con Il gobbo di Notre Dame, classico del 1996, nuovo progetto in live-action. David Henry Hwang, vincitore di un Tony, scriverà il musical per lo studios, come annunciato da Deadline. Il 'nuovo' Gobbo sarà un vero e proprio adattamento del romanzo originale di Victor Hugo, ma in musica.

Il leggendario compositore Alan Menken (La bella e la bestia, Aladdin, Il gobbo di Notre Dame) e Stephen Schwartz (Wicked, Godspell, Pippin) scriveranno le musiche per il film, con Josh Gad produttore al fianco della Mandeville. Lo stesso Gad potrebbe anche interpretare l'iconico Gobbo, ma conferme sul casting non sono ancora arrivate.

Il gobbo si unisce a un lunghissimo elenco di live-action Disney ormai prossimi, che coinvolge Aladdin, Pinocchio, Dumbo, Mulan, Il Re leone, La Sirenetta, Biancaneve, Crudelia, il sequel di Maleficent e Lilly e il vagabondo.

Uscito in sala nel 1996, il Gobbo di Notre Dame di Gary Trousdale e Kirk Wise incassò 325,338,851 dollari in tutto il mondo, strrappando una nomination agli Oscar e una ai Golden Globe.