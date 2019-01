The Witches, Anne Hathaway per Robert Zemeckis

Di Federico Boni giovedì 17 gennaio 2019

Robert Zemeckis porta al cinema il celebre romanzo di Roald Dahl.

Uscito dal cocente flop di Benvenuti a Marwen, Robert Zemeckis sarà presto di nuovo sul set per girare un nuovo adattamento di The Witches, film del 1990 diretto da Nicolas Roeg all'epoca uscito in Italia con il titolo 'Chi ha paura delle streghe?'.

Anne Hathaway, premio Oscar per Les Misérables, sarà la protagonista del film Warner Bros. Pictures nei panni della Strega Suprema, 29 anni fa interpretata dalla grandiosa Anjelica Huston. Parola di Variety. Il film nasce dal romanzo per ragazzi Le streghe di Roald Dahl. Zemeckis scriverà anche la sceneggiatura per l'adattamento e produrrà il tutto insieme al partner di produzione Jack Rapke. Tra i produttori anche Alfonso Cuaron e Guillermo del Toro, inizialmente incaricato di dirigerlo.

The Witches racconta la storia di un giovane e della sua nonna mentre combattono le streghe inglesi, ma questa non è una favola. Si tratta di VERE STREGHE, che non vanno in giro con i manici di scopa. Non indossano mantelli e cappelli neri. Sono creature vili, astute, detestabili che si travestono da gentili, normali signore. Quindi, come puoi capire quando ne hai una davanti? Se non l'hai ancora capito, faresti meglio a scoprirlo rapidamente, perché non c'è niente che una strega detesti tanto quanto i bambini.

Al fianco di Anjelica Huston, nel 1990, Jasen Fisher, Mai Zetterling e Rowan Atkinson.

Fonte: Comingsoon.net