You Got Served 2: primo teaser trailer del sequel di "SDF Street Dance Fighters"

Di Pietro Ferraro giovedì 17 gennaio 2019

You Got Served 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel di "SDF Street Dance Fighters".

Torna la crew di ballerini della boy band B2K in You Got Served 2, sequel del dramma musicale SDF Street Dance Fighters (You Got Served). Su instagram è stato condiviso un primo teaser che annuncia il sequel e svela il logo ufficiale del film.

J-Boog dei "B2K" è stato il primo a condividere il nuovo teaser di "You Got Served 2" seguito a ruota da Marques Houston, quindi abbiamo le prime due conferme per il cast.

Anche Megan Good, Steve Harvey, Columbus Short, La La Anthony e Omarion sono apparsi tutti nell'originale ed è probabile che torneranno in blocco per questo sequel. Non ci sono dettagli sulla trama e per il momento non c'è ancora una data di uscita ufficiale.

Nell'originale "You Got Served", per realizzare il loro sogno di aprire uno studio di registrazione, due amici (Omarion, Houston) devono prima vincere la gara di ballo della loro città, una feroce competizione che li contrappone ad un gruppo di duri street dancers. L'originale scritto e diretto da Chris Stokes è uscito nel 2004 e costato solo 8 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo quasi 50.