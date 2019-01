The Man Who Killed Hitler And Then The Bigfoot: trailer del film con Sam Elliott

Di Pietro Ferraro giovedì 17 gennaio 2019

The Man Who Killed Hitler & Then The Bigfoot: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione con Sam Elliott nei cinema americani dall'8 febbraio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Sam Elliott è un leggendario soldato inviato in missione per salvare l'umanità nel primo trailer di The Man Who Killed Hitler e Then The Bigfoot. Il film, dal titolo piuttosto impegnativo, vede la partecipazione di Aiden Turner (Lo Hobbit), Caitlin FitzGerald (Motel Woodstock), Ron Livingston (L'evocazione - The Conjuring) e Larry Miller (Kiss Kiss Bang Bang).

Il film racconta la storia di Calvin Barr, un soldato della seconda guerra mondiale che ha convissuto tutta la sua vita con un terribile segreto: gli storici raccontano una verità artefatta e che è stato lui in realtà ad aver ucciso Adolf Hitler. Ora decenni dopo aver portato a termine la sua missione segreta di assassinare il dittatore più malvagio del mondo, Barr viene chiamato a salvare ancora una volta il mondo. È scoppiata una piaga che minaccia tutta l'umanità, una piaga che non è altri che il leggendario Bigfoot, e naturalmente Calvin Barr è l'unico in grado di avventurarsi nella natura ostile e selvaggia per abbattere il mitico mostro.

The Man Who Killed Hitler & Then The Bigfoot segna l'esordio del regista Robert D. Krzykowski e presenta effetti speciali dal celebre vincitore dell'Oscar Douglas Trumbull (2001: Odissea nello spazio, Blade Runner). Il film è coprodotto da John Sayles (Eight Men Out) e Lucky McKee (The Woman).

The Man Who Killed Hitler & Then The Bigfoot debutta nei cinema americani l'8 febbraio 2019.

Fonte: EW