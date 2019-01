John Wick: Chapter 3 - Parabellum, primo trailer con spade e cavalli

Di Antonio Maria Abate giovedì 17 gennaio 2019

Promette azione à la John Wick il primo trailer di Parabellum, terzo capitolo della saga con Keanu Reeves



(Clicca sull'immagine per vedere il trailer)

Si vis pacem para bellum, se vuoi la pace preparati alla guerra. Così l'adagio latino, così il terzo capitolo di John Wick. A 'sto giro sulla capoccia dell'oramai iconico personaggio di Keanu Reeves pesa una taglia di 14 milioni di dollari, ghiottissima per mercenari che lo inseguono per mezzo mondo.

Ma John non ci sta e, come si vede nel trailer che trovate in apertura, che sia a cavallo, sdraiato per terra, o in compagnia di Halle Berry, fa di tutto pur di non dar loro la possibilità di riscuoterla. C'è il deserto, ci sono le spade; insomma, si tratta proprio di un John Wick al cubo.

Anche stavolta dietro la macchina da presa troviamo Chad Stahelski, che, oltre all'immancabile Reeves e la già citata Berry, dirigerà pure Ian McShane, Jason Mantzoukas, Angelica Huston e Laurence Fishburne. In attesa della data d'uscita italiana, John Wick: Chapter 3 - Parabellum sappiamo già che uscirà negli USA il 17 maggio di quest'anno.