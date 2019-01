Level 16: trailer e poster del film fantascientifico con Katie Douglas

Di Pietro Ferraro venerdì 18 gennaio 2019

Level 16: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantascientifico di Danishka Esterhazy nei cinema americani dal 1° marzo 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

"Il livello 16 non è come gli altri livelli" avverte il primo trailer ufficiale di Level 16, il nuovo film fantascientifico / distopico di Dark Sky Films.

In "Level 16" le ragazze che crescono in una struttura rigorosa sperano di fuggire trovando una famiglia che voglia adottarle, ma finiscono per combattere solo per sopravvivere e vedere il mondo esterno quando le azioni disciplinari diventano letali.

Scritto e diretto da Danishka Esterhazy e prodotto da Judy Holm, Michael McNamara e Stéphanie Chapelle, "Level 16" vede la partecipazione di Katie Douglas, Celina Martin, Sara Canning, Peter Outerbridge, Alexis Whelan e Amalia Williamson.

In "Level 16" le adolescenti Vivien (l'attrice candidata all'emmy Katie Douglas) e Sophia (Celina Martin) sono rinchiuse in una sterile struttura top secret dove vengono loro insegnate le sottigliezze delle virtù femminili impartite dalla signorina Brixil (Sara Canning), una preside che incarna un'algida perfezione femminile, e lasciate ad interrogarsi sul destino che le attende fuori dall'istituto quando saranno adulte.

La regista Danishka Esterhazy (Black Field, H & G) crea una sinistra allegoria femminista che strizza l'occhio all'acclamato The Handmaid's Tale e alla serie tv Dollhouse di Joss Whedon

La trama ufficiale:





La sedicenne Vivien è intrappolata nell'Accademia Vestalis, un collegio simile ad una prigione in cui evita di ficcanasare, sta sempre per conto suo e non si espone per nessuno. Fino a quando non si ricongiunge con Sophia, l'ex amica che l'ha tradita. Insieme le ragazze intraprendono una pericolosa ricerca per scoprire l'orribile verità dietro la loro prigionia. Presto le loro vite saranno in pericolo e le ragazze dovranno salvarsi o morire provandoci.

"Level 16" sarà distribuito nelle sale americane a partire dal 1° marzo.

Fonte: Collider