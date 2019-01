The Hummingbird Project: trailer e poster del film con Jesse Eisenberg

Di Pietro Ferraro sabato 19 gennaio 2019

The Hummingbird Project: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Jesse Eisenberg e Alexander Skarsgard nei cinema americani dal 15 marzo 2019.

Disponibile online un primo trailer The Hummingbird Project. Il film segue i cugini Vincent (Jesse Eisenberg) e Anton (Alexander Skarsgard) che stanno cercando di costruire un cavo in fibra ottica dal Kansas al New Jersey che darà loro un vantaggio nel trading ad alta frequenza, ma si ritrovano contro i loro il vecchio capo Eva Torres (Salma Hayek) che sta cercando di batterli nel loro stesso gioco.

Il film è scritto e diretto Kim Nguyen e include nel cast il Michael Mando della serie tv Better Call Saul, Johan Heldenbergh, Ayisha Issa, Mark Slacke, Sarah Goldberg, Frank Schorpion, Kwasi Songui e Conrad Pla.

La trama ufficiale di "The Hummingbird Project":





In questa epica moderna, Kim Nguyen espone il lato spietato del nostro mondo sempre più digitale. I cugini di New York, Vincent (Jesse Eisenberg) e Anton (Alexander Skarsgård) sono giocatori nel gioco ad alto rischio del trading ad alta frequenza, in cui la vincita viene misurata in millisecondi. Il loro sogno? Costruire una linea di cavi in ​​fibra ottica tra Kansas e New Jersey che gli renderà milioni di dollari. Ma nulla è semplice per questa coppia imperfetta. Anton è il cervello, Vincent è lo spaccone e insieme si motivano a vicenda e con la loro avventura donchisciottesca spingono tutti intorno a loro fino al punto di rottura. Il loro vecchio capo, Eva Torres (Salma Hayek), che gli sta costantemente con il fiato sul collo, è una donna d'affari potente, eccitante e manipolatrice che non si fermerà davanti a nulla per intromettersi e batterli al loro stesso gioco.

"The Hummingbird Project" debutta nelle sale americane il 15 marzo 2019.

Fonte: Slash Film