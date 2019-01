Nancy Drew and the Hidden Staircase: trailer del mistery per ragazzi con Sophia Lillis

Di Pietro Ferraro sabato 19 gennaio 2019

Nancy Drew and the Hidden Staircase: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film mistery con Sophia Lillis nei cinema americani dal 15 marzo 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un primo trailer del mistery per ragazzi Nancy Drew and the Hidden Staircase. Sophia Lillis interpreta la giovane detective in erba Nancy Drew in una storia basata sul libro del 1930 di Mildred Wirt Benson scritto con lo pseudonimo di Carolyn Keene. Il libro è tratto dal secondo volume di storie di Nancy Drew uscito in Italia nel 1971 con il titolo "Il passaggio segreto".

Sophia Lillis, nota per il ruolo di Beverly Marsh nell'horror campione d'incassi "IT", è stata annunciata come protagonista di "Nancy Drew and the Hidden Staircase" nell'aprile 2018. Lillis interpreta Drew, una brillante liceale con un debole per lo spirito d'osservazione e la deduzione, che incappa in una presenza sovrannaturale che infesta una casa del posto. Come una outsider che lotta per adattarsi al suo nuovo ambiente, Nancy e i suoi amici decidono di risolvere il mistero, fare nuove amicizie e stabilire il loro posto nella comunità.

"Nancy Drew and the Hidden Staircase" è già stata adattato una prima volta nel 1939 in un film con protagonista Bonita Granville, ma in quel caso la trama del film si discostava molto dal materiale originale. Nel 2007 è stato invece realizzato un lungometraggio con protagonista Emma Roberts, un tentativo di rilanciare il personaggio in chiave moderna.

"Nancy Drew and the Hidden Staircase" è interpretato anche da Mackenzie Graham (Syfy’s The Purge) e Zoe Renee (The Quad) nei panni rispettivamente di George e Bess, i migliori amici di Nancy. Laura Slade Wiggins (Shameless) è Helen, “una cattiva ragazza delle superiori che si unisce a malincuore a Nancy per risolvere il mistero” mentre Sam Trammell (True Blood) interpreta Carson, il padre di Nancy. Il cast è completato da Linda Lavin (Alice), Andrea Anders (Joey, La donna perfetta), Jay DeVon Johnson (Vice Principals), Andrew Matthew Welch (Ma), Jon Briddell (The Resident), Josh Daugherty (We Were Soldiers), Evan Castello (Queen Sugar) e Jesse C. Boyd (Hap and Leonard).

"Nancy Drew and the Hidden Staircase" è diretto da Katt Shea da una sceneggiatura di Nina Fiore e John Herrera. Il film prodotto da Ellen DeGeneres, Jeff Kleeman, Chip Diggins e Wendy S. Williams uscirà nei cinema americani il 15 marzo 2019 distribuito da "A Very Good Production" di Ellen DeGeneres.

