Ghostbusters 3: l'attrice Leslie Jones attacca il nuovo film

Grande entusiasmo è scaturito dalla recente notizia che non ci sarà un altro Ghostbusters di Paul Feig, ma bensì un Ghostbusters 3 diretto da Jason Reitman, notizia accompagnata da un nostalgico teaser ufficiale di annuncio a confermare che il progetto è effettivamente in cantiere.

Nel frattempo l'attrice Leslie Jones, che nel reboot interpretava l'acchiappafantasmi Patty Tolan, ha recentemente utilizzato Twitter per lanciarsi in uno sfogo contro il nuovo film, definendolo "un insulto" e descrivendolo come qualcosa nello stile di Donald Trump.

So insulting. Like fuck us. We dint count. It’s like something trump would do. (Trump voice)”Gonna redo ghostbusteeeeers, better with men, will be huge. Those women ain’t ghostbusteeeeers” ugh so annoying. Such a dick move. And I don’t give fuck I’m saying something!!