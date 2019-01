Star Wars: George Lucas fa chiarezza sulla mancata medaglia a Chewbacca

George Lucas fa chiarezza sulla mancata consegna di una medaglia a Chewbacca nel finale di "Star Wars: Una nuova speranza".

In un precedente post risalente a qualche anno fa vi avevamo segnalato un fumetto in cui scoprivamo finalmente la motivazione dietro la mancata consegna di uan medaglia al prode Chewbacca durante la cerimonia mostrata alla fine di Star Wars: Una nuova speranza del 1977.

Per chi non avesse letto l'apposito fumetto ci aveva già pensato George Lucas ha chiarire questo mancato riconoscimento alla spalla e braccio destro di Han Solo, una mancanza che ha posto la cerimonia di premiazione al centro di un dibattito tra i fan. Perché premiare come eroi solo gli umani Luke Skywalker e Han Solo e non l'alieno Chewbacca?

George Lucas in realtà ha dato la sua risposta al dilemma nel lontano 1977. Quell'estate Lucas aveva delineato una serie di punti per espandere il suo universo. Questi non devono essere necessariamente considerati come parte del canone ufficiale, uno di loro ad esempio fornisce un retroscena per Han Solo che è molto diverso dalla storia raccontata in Solo: A Star Wars Story, ma forse la più interessante tra loro è una spiegazione fornita da Lucas del motivo per cui Chewbacca non ha ottenuto una medaglia durante la cerimonia.

A Chewbacca non è stata data una medaglia perché le medaglie in realtà non significano molto per gli Wookiee. Non hanno davvero troppa fiducia in loro. Essi hanno diversi tipi di cerimonie. Al Wookiee Chewbacca è stato infatti dato un grande premio e onore durante una cerimonia con la sua stessa gente. L'intero contingente dell'Alleanza Ribelle si è recato dal popolo di Chewbacca e ha partecipato ad una grande festa. E' stato un onore per l'intera razza Wookiee.

In questo caso la citazione potrebbe essere considerata parte del canone ufficiale. A proposito della citata miniserie a fumetti di Marvel del 2015 dedicata a Chewbacca, era ambientata poco dopo gli eventi di "Star Wars: Una nuova speranza" e seguiva Chewbacca che stringe amicizia con una giovane ragazza di nome Zarro, e quando giunge il momento di separarsi lui le dona la sua medaglia ricevuta dall'Alleanza Ribelle. Questo episodio conferma che il Wookie ha effettivamente ricevuto la sua medaglia in qualche altra cerimonia, cioè quella descritta da George Lucas e che si è svolta su Kashyyyk, il pianeta natale degli Wookiee.

