Gambit, Channing Tatum farà il suo esordio alla regia?

Di Federico Boni domenica 20 gennaio 2019

Channing Tatum potrebbe debuttare dietro la macchina da presa con Gambit.

Dopo 4 anni di lavorazione e tre registi persi per strada, ovvero Rupert Wyatt, Doug Liman e Gore Verbinski, Gambit potrebbe aver finalmente trovato il suo regista. Ovvero il suo annunciato protagonista, nonché produttore: Channing Tatum.

Secondo quanto riportato da Deadline, Tatum potrebbe seguire le orme del collega Bradley Cooper, recentemente regista e protagonista di A Star is Born. Già visto in cabina produttiva con Magic Mike, Magic Mike XXL, 21 Jump Street, Sotto assedio - White House Down, La truffa dei Logan e 22 Jump Street, Tatum farebbe così il grande passo dietro la macchina da presa.

Annunciato come una 'commedia romantica', Gambit è stato sceneggiato da Reid Carolin, che ha già lavorato con Channing nei due Magic Mike. Tutto tace sull'eventuale data di inizio, ma certo è che l'imminente fusione Disney/Fox potrebbe farlo andare incontro ad un clamoroso stop. Rumor alla mano, proprio Gambit, X-Force di Drew Goddard e Dr. Doom di Noah Hawley rischierebbero la cancellazione.

Fonte: Comingsoon.net