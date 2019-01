Beetlejuice: trailer del musical di Broadway ispirato al film di Tim Burton

Di Pietro Ferraro lunedì 21 gennaio 2019

Il classico "Beetlejuice" di Tim Burton approda a Broadway in un nuovo musical.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un trailer e un'immagine ufficiale di Beetlejuice. Il candidato al Tony, Alex Brightman tornerà ad interpretare l'iconico personaggio di Michael Keaton nel film del 1988 di Tim Burton in un adattamento teatrale, Beetlejuice: The Musical.

Beetlejuice: 10 curiosità che forse non sapete sul film di Tim Burton Per celebrare Halloween 10 curiosità sull'amata comedy horror "Beetlejuice" di Tim Burton.

A quanto riferisce il regista Alex Timber il nuovo Beetlejuice di Alex Brightman avrà un approccio "più giovane e punkeggiante".

Una delle cose che adoro di Alex è che non solo è un grande attore teatrale, ma è anche uno scrittore, quindi porta una sensibilità che può stare al di fuori della performance. [Il suo Beetlejuice] non è sicuramente un'imitazione di Michael Keaton. È il suo, filtrato attraverso la sensibilità di Alex Brightman.

"Beetlejuice: The Musical" rispecchierà il film di Tim Burton, ma è stato modificato per adattarsi al palcoscenico. Illustrazioni e schizzi originali di Burton sono stati usati come ispirazione per l'adattamento teatrale. Ad esempio la relazione tra Lydia (originariamente interpretata da Winona Ryder) e Beetlejuice è al centro della trama. Il regista Alex Timbers dice anche che ci saranno dei divertenti "ester egg" per i fan del film da individuare durante lo show. Per quanto riguarda Beetlejuice stesso, si aspettano un approccio interattivo con il personaggio che si rivolgerà direttamente al pubblico.

È uno di quei personaggi di quel film che puoi immaginare rompere la quarta parete, e penso che a teatro tu voglia che questi personaggi che brulicano di vita possano calpestare le luci della ribalta e sedersi sulle tue ginocchia. Questo è Beetlejuice. Si rivolge al pubblico. Può essere un narratore inaffidabile. Può essere una figura alla Loki, hai presente? Può essere un dio del caos, e questo è davvero eccitante.

Diretto da Alex Timbers, con una colonna sonora di Eddie Perfect, un libretto di Scott Brown & Anthony King e coreografie di Connor Gallagher, con Alex Brightman come Beetlejuice e Sophia Anne Caruso come Lydia Deetz.

Beetlejuice racconta la storia di Lydia Deetz, una strana adolescente ossessionata dall'intera "cosa dell'essere morto". Quando Lydia chiama un demone degenerato per spaventare i suoi insopportabili genitori, Beetlejuice propone un piano che prevede esorcismo, matrimoni combinati e un'adorabile ragazza scout spaventata a morte.

Questo nuovo musical arriva dopo oltre vent'anni di attesa per un Beetlejuice 2. L'ultimo aggiornamento sul sequel ha visto Mike Vukadinovich ingaggiato per riscrivere per l'ennesima volta la sceneggiatura. Per quanto riguarda "Beetlejuice: The Musical", lo spettacolo debutterà ufficialmente il 4 novembre.





Fonte: Bloody Disgusting