Venom: l'action figure "Toys Era" di Tom Hardy

Di Pietro Ferraro lunedì 21 gennaio 2019

Toys Era annuncia una nuova action-doll ispirata all'Eddie Brock interpretato da Tom Hardy nel film "Venom".

Dopo il rilancio di Spider-Man entrato nell'Universo Cinematografico Marvel con il volto di Tom Holland, Sony ha deciso di portare sul grande schermo anche il simbionte Venom diventato nel corso degli anni da nemesi ad antieroe,. E' proprio l'Eddie Brock antieroe della miniserie a fumetti Venom: Protettore letale (1993) il protagonista dello spin-off Sony non collegato all'UCM e parte di un nuovo universo condiviso che racconterà alcuni villain della Marvel.

Venom: nuova linea di supereroi e cattivi Marvel 'venomizzati' Per celebrare i 30 anni di Venom, Funko annuncia una nuova linea di supereroi e cattivi Marvel "venomizzati".

La trama del film segue il reporter Eddie Bock (Tom Hardy) che ha la pessima idea di mettersi contro il magnate Carlton Drake (Riz Ahmed), a capo della Life Foundation e ossessionato dall’idea di creare un ibrido umano alieno che possa garantire la perpetuazione del genere umano, secondo Drake sull’orlo dell’estinzione. Il ritrovamento nello spazio di organismi alieni, denominati simbionti, spingerà Drake a sperimentazioni non autorizzate su esseri umani per poter trovare un organismo in grado di ospitare questa nuova specie aliena. Brock che nel frattempo ha perso lavoro e fidanzata non molla la presa e decide di intrufolarsi nei laboratori della Life Foundation dove avrà un incontro ravvicinato con uno dei simbionti che troverà in Brock l’ospite ideale. Dopo la “fusione” Brock inizierà a mutare in Venom, combattuto tra il bisogno disperato di liberarsi dal brutale parassita alieno che lo ha infettato e la tentazione di sfruttare quell’enorme letale potere per fare giustizia e prendersi una rivincita su Drake.

Ispirata al riluttante antieroe Eddie Brock interpretato da Tom Hardy nel film diretto da Ruben Fleischer (Benvenuti a Zombieland) arriva un nuova impressionante action-doll prodotta da Toys Era, ricca di accessori e con una scolpitura della testa a dir poco strepitosa.

L'action figure "The Parasitic" di Toys Era è disponibile in due versioni "Standard" e "Luxury" e fornita in entrambe le versioni con un abito in tessuto (felpa con cappuccio, maglietta bianca, jeans e scarpe). Per quanto riguarda gli accessori la figure include un set di 6 mani, una testa alternativa trasformata, un braccio trasformato sostituibile e un artiglio trasformato. Nella versione "Luxury" c'è una statua diorama aggiuntiva che ritrae il solo simbionte Venom nella sua forma "liquida" con 4 teste ruotanti.

Trovate l'action figure di Tom Hardy in Venom disponibile in preordine QUI.