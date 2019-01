Razzie Awards 2019, le nomination - dominano Gotti e Pupazzi senza Gloria

In attesa delle nomination agli Oscar, in arrivo domani, arrivano quelle dei Razzie Awards 2019!

Come vuole la tradizione, a 24 ore dall'annuncio delle nomination agli Oscar sono arrivate le candidature ai Razzie Awards, da 39 anni celebri e temuti in quanto premi al 'peggio' di Hollywood. A dominare il listone con 6 candidature, come previsto, lo sbertucciato Gotti (0% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, qui nominato come peggior film, peggior attore protagonista, peggior attrice non protagonista, peggior coppia, peggiori regia, peggior sceneggiatura), affiancato da Pupazzi senza gloria (peggior film, attrice, attore non protagonista, coppia, sceneggiatura, regista). A completare la cinquina dei peggiori titoli del 2018, Robin Hood, Winchester e Holmes & Watson.

John Travolta, pluri-candidato ai Razzie, è ovviamente in nomination tra i peggiori attori di stagione, insieme a Bruce Willis, Johnny Depp in versione doppiatore, Will Ferrell e Donald Trump, nei panni di Donald Trump in Death of a Nation e Fahrenheit 11/9. Tra le attrici, invece, spiccano Jennifer Garner, Amber Heard, la papabile nominata agli Oscar Melissa McCarthy, Helen Mirren e Amanda Seyfried, oltre a Melania Trump nei panni di Melania Traump tra le non protagoniste.

Tra i peggiori registi si fa strada anche James Foley, per l'ultimo capitolo di Cinquanta Sfumature, e tra i peggiori remake Shark – Il primo squalo, mentre tra le peggiori 'combo' si ricordano le 'spaventose scene di sesso tra umani e pupazzi' in The Happytime Murders. L'assegnazione dei Razzie Award 2019, come sempre, si terrà 24 ore prima della notte degli Oscar. Il 23 febbraio prossimo.

Razzie Awards 2019 Nomination

Gotti

The Happytime Murders

Holmes & Watson

Robin Hood

Winchester

Peggior attrice

Jennifer Garner / Peppermint

Amber Heard / London Fields

Melissa McCarthy / The Happytime Murders and Life of the Party

Helen Mirren / Winchester

Amanda Seyfried / The Clapper

Peggior attore

Johnny Depp (Vsolo voce) / Sherlock Gnomes

Will Ferrell / Holmes & Watson

John Travolta / Gotti

Donald J. Trump / Death of a Nation and Fahrenheit 11/9

Bruce Willis / Death Wish

Peggior attore non protagonista

Jamie Foxx / Robin Hood

Ludacris (solo voce)/ Show Dogs

Joel McHale / The Happytime Murders

John C. Reilly / Holmes & Watson

Justice Smith / Jurassic World: Fallen Kingdom

Peggior attrice enon protagonista

Kellyanne Conway / Fahrenheit 11/9

Marcia Gay Harden / Fifty Shades Freed

Kelly Preston / Gotti

Jaz Sinclair / Slender Man

Melania Trump / Fahrenheit 11/9

Peggior coppia

Qualsiasi coppia di attori o pupazzi (specialmente nelle spaventose scene di sesso) - Pupazzi senza gloria

Johnny Depp e la sua carriera in discesa (doppia cartoni anonimati!) - Sherlock Gnomes

Will Ferrell & John C. Reilly (che rovinano due dei personaggi più amati della letteratura) - Holmes & Watson

Kelly Preston & John Travolta - Gotti

Donald J, Trump & la sua costante meschinità - Death of a Nation & Fahrenheit 11/9

Peggior Remake, Reboot o Sequel

Death of a Nation

Death Wish

Holmes & Watson

The Meg

Robin Hood

Peggior regista

Etan Cohen / Holmes & Watson

Kevin Connolly / Gotti

James Foley / Fifty Shades Freed

Brian Henson / The Happytime Murders

The Spierig Brothers (Michael and Peter) / Winchester

Peggior sceneggiatura

Death of a Nation, Written by Dinesh D’Souza & Bruce Schooley

Fifty Shades Freed, Screenplay by Niall Leonard, from the Novel by E.L. James

Gotti, Screenplay by Leo Rossi and Lem Dobbs

The Happytime Murders, Screenplay by Todd Berger, Story by Berger and Dee Austin Robinson

Winchester, Written by Tom Vaughan and The Spierig Brothers

