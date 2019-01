Edgar Wright, un thriller sulle orme di Repulsion - riprese in estate

Due anni dopo il boom di Baby Driver, candidato a 3 premi Oscar e campione d'incassi con 226,945,087 dollari raccolti in tutto il mondo, Edgar Wright è finalmente pronto a tornare sul set.

Il 44enne regista inglese, al lavoro anche sul sequel di Baby Driver e su un documentario legato alla band pop-rock Sparks, ha annunciato l'imminente via alle riprese di un thriller psicologico che andrà ad omaggiare A Venezia... un dicembre rosso shocking di Nicolas Roeg e Repulsion di Roman Polanski. Titolo sconosciuto ma ambientazione londinese, con protagonista femminile.

"Mi sono reso conto di non aver mai realizzato un film nel cuore di Londra, in particolare a Soho, dove ho trascorso un'enorme quantità di tempo negli ultimi 25 anni". "Come con Hot Fuzz e L'alba dei morti dementi fai film nei luoghi in cui hai vissuto. Questo film parla della Londra in cui sono esistito".