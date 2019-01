Oscar 2019, le nomination in diretta dalle ore 14.15

Di Federico Boni martedì 22 gennaio 2019

E' finalmente arrivato il gran giorno. E' tempo di candidature agli Oscar!

A poco più di un mese dalla Notte degli Oscar® 2019, è finalmente arrivato il momento di conoscere le nomination, annunciate quest'oggi alle ore 14:15, in diretta su Sky Cinema Uno, direttamente dal Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles, e in liveblogging su Cineblog. Tra i titoli che potrebbero strappare più candidature, La Favorita di Yorgos Lanthimos, A Star is Born di Bradley cooper e Roma di Alfonso Cuaron.

Nello studio Sky spazio a Francesco Castelnuovo, in compagnia di Elena Di Cioccio e del Cinemaniaco Gianni Canova, mentre su Blogo poco dopo l'annuncio delle candidature sarà tempo di un commento a caldo, tra eventuali sorprese e inattesi esclusi.

La cerimonia di premiazione della 91ª edizione degli Academy Awards® sarà poi in onda in diretta e in esclusiva su Sky domenica 24 febbraio, a partire dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar®, canale interamente dedicato ai film premiati che si accenderà sul canale 304 da venerdì 15 febbraio a domenica 3 marzo, con oltre 90 film in programmazione sul canale e con i migliori titoli disponibili anche su Sky On Demand.

A più tardi.