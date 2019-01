Stasera in tv: "Attacco al Potere 2" su Italia 1

Di Pietro Ferraro martedì 22 gennaio 2019

Italia 1 stasera propone Attacco al potere 2 (London Has Fallen), film d'azione del 2016 diretto da Babak Najafi e interpretato da Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Gerard Butler: Mike Banning

Aaron Eckhart: Benjamin Asher

Morgan Freeman: Allan Trumbull

Alon Abutbul: Aamir Barkawi

Angela Bassett: Lynne Jacobs

Waleed Zuaiter: Kamran

Robert Forster: generale Edward Clegg

Melissa Leo: Ruth McMillan

Radha Mitchell: Leah Banning

Charlotte Riley: agente MI6 Jacqueline Marshall

Jackie Earle Haley: vice capo Mason

Sean O'Bryan: Ray Monroe

Mehdi Dehbi: sultano Mansoor

Patrick Kennedy: John Lancaster

Penny Downie: Rose Kenter

Deborah Grant: Doris

Bryan Larkin: Will Davis

Nigel Whitmey: Robert Bowman

Alex Giannini: Antonio Giusto

Elsa Mollien: Viviana Giusto

Doppiatori italiani

Luca Ward: Mike Banning

Francesco Prando: Benjamin Asher

Elio Zamuto: Allan Trumbull

Massimo Lopez: Aamir Barkawi

Alessandra Cassioli: Lynne Jacobs

Christian Iansante: Kamran

Carlo Valli: generale Edward Clegg

Antonella Giannini: Ruth McMillan

Chiara Colizzi: Leah Banning

Stella Musy: agente MI6 Jacqueline Marshall

Oliviero Dinelli: vice capo Mason

Alessandro Quarta: John Lancaster

Stefanella Marrama: Rose Kenter

Lorenza Biella: Doris

Alberto Angrisano: Will Davis

Maurizio Reti: Robert Bowman





Trama e recensione

A Lahore, in Pakistan, è in corso una sontuosa festa di nozze, il padre della sposa è Aamir Barkawi (Alon Moni Aboutboul), un trafficante di armi fra i più ricercati al mondo. In un solo colpo un drone uccide gli invitati del matrimonio – fra cui la figlia di Barkawi; quest’ultimo riesce a salvarsi e, insieme ai suoi figli, giura vendetta. Due anni dopo a Washington, Mike Banning e sua moglie Leah (Radha Mitchell), uniti più che mai, attendono con impazienza l’imminente arrivo del loro primo figlio. Banning però continua a lavorare come agente dei servizi segreti assegnato ad Asher ed è sempre in allerta. Quando il Primo Ministro inglese muore all’improvviso, il compito di Banning è quello di organizzare, insieme al capo dei servizi segreti Lynne Jacobs (Angela Bassett), i preparativi per accompagnare il presidente ai funerali di stato che si terranno a Londra nella cattedrale di Saint Paul. Un evento a cui parteciperanno tutti i potenti del mondo.

Attacco al Potere 2: Recensione Un gruppo di terroristi islamici mette a ferro e a fuoco Londra, con Gerard Butler ed Aaron Eckhart di nuovo al centro di un attacco 3 anni dopo Olympus Has Fallen.





Curiosità



Attacco al potere 2 (London Has Fallen) è il sequel del film Attacco al potere - Olympus Has Fallen del 2013.



A causa dei conflitti di programmazione, Morgan Freeman e Gerard Butler non compaiono di persona nella stessa scena. La scena nel corridoio della Casa Bianca usa delle controfigure e non mostra i volti.



Antoine Fuqua regista di Attacco al potere - Olympus Has Fallen si è rifiutato di dirigere questo sequel perché non gli piaceva la sceneggiatura.



La sequenza di jogging all'inizio del film è stata girata nei giardini di Kensington nel centro di Londra.



Il film è ambientato circa sei anni dopo gli eventi del film precedente Attacco al potere - Olympus Has Fallen.



Il Boeing 747-200 (G-BDXJ) utilizzato come Air Force One all'aeroporto di Stansted è lo stesso utilizzato in 007 - Casinò Royale (2006) come SkyFleet S570. L'aereo non è stato modificato per tornare alla configurazione standard dopo "Casinò Royale". L'aeromobile è situato nell'aerodromo di Dunsfold nel Surrey, in Inghilterra, e non è aeronavigabile. Può anche essere visto in molti episodi del programma televisivo Top Gear.



Fredrik Bond era stato designato alla regia, ma ha abbandonato a causa di differenze creative. Quando Bond abbandonò, Wayne Blair, e Gary Fleder vennero considerati come sostituti.



Le agenzie di intelligence, reali o di fantasia, presenti e / o citate nel film comprendono MI5, MI6, SAS e Western Intelligence Services.



Il film costato 60 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 205.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore canadese Trevor Morris che ha musicato anche il precedente Attacco al potere - Olympus Has Fallen. Altri crediti di Morris includono colonne sonore per Immortals, Fire with Fire, Death Race 3 - Inferno e il recente Hunter Killer.



TRACK LISTINGS:

1. London Has Fallen

2. Spotting Barkawi

3. Bourbon and Poor Choices

4. Nursery

5. Scotland Yard

6. President Arrives in the U.K.

7. Motorcade / Marine One Lands

8. London Attacked

9. London Goes Dark

10. Marine One Crash

11. Jacobs' Death

12. Not Much of a Talker

13. How Bad Is It?

14. I'm Not Going to Die on YouTube

15. Don't Jinx Me

16. Right Under Our Noses

17. Rescuing Asher

18. Hand Fight and Hand Grenade

19. Let's Get Outta Here

20. I Hate Funerals

21. Traitor

22. Reciprocity

23. Resignation Letter

24. End Titles / Credits

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]