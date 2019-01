I bambini di Rue Saint-Maur 209: trailer italiano del film documentario di Ruth Zylberman

Di Pietro Ferraro martedì 22 gennaio 2019

I bambini di Rue Saint-Maur 209: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario di Ruth Zylberman nei cinema italiani dal 24 gennaio 2019.

Il 24 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, Lab 80 porta nelle sale d'Italia I bambini di Rue Saint-Maur 209 di Ruth Zylberman.

Il film documentario della storica e regista francese, autrice di numerosi lavori sulla persecuzione nazista e sulla memoria delle vittime della Shoah, ruota tutto intorno ad un edificio di Parigi, quello di Rue Saint-Maur 209.

Lì, un tempo, viveva una folta comunità di ebrei. La regista ha rintracciato alcuni dei vecchi inquilini della casa, che a suo tempo hanno dovuto abbandonarla a causa della persecuzione nazista. Ex bambini, quelli di Rue Saint-Maur 209, che Zylberman ha ritrovato ormai vecchi in giro per il mondo: a Parigi, New York, Tel Aviv, Melbourne. E che, ripresi insieme all'edificio che rappresenta la loro infanzia, divengono una sorta di unico organismo vivente portatore di memoria, capace di raccontare e far comprendere cosa resta delle vite di un tempo, brutalmente "interrotte".