Zombieland 2: trapelati nuovi dettagli sulla trama

Di Pietro Ferraro martedì 22 gennaio 2019

Trapelati nuovi dettagli sulla trama di Zombieland 2, il tanto atteso sequel della commedia horror Benvenuti a Zombieland con Jesse Eisenberg, Emma Stone, Woody Harrelson e Abigail Breslin.

Dopo il tentativo fallito nel 2013 di adattare "Benvenuti a Zombieland" in una serie tv, è iniziata una lunga fase di voci e smentite su un potenziale sequel che è culminata a luglio 2018 con la notizia ufficiale di un sequel di "Benvenuti a Zombieland" in sviluppo, con il ritorno in cabina regia di Ruben Fleischer (Venom) e con i quattro membri del cast originale nuovamente a bordo.

A quanto riporta il sito Super Bro. Film, "Zombieland 2" proseguirà la storia di Colombus, Tallahassee, Wichita e Little Rock che nel frattempo si sono accampati alla Casa Bianca. La storia ruoterà attorno a Colombus e Wichita che entreranno in conflitto creando una spaccatura nella famiglia disfunzionale creata dal gruppetto di sopravvissuti, che porterà alla fuga di Little Rock con un uomo di nome Berkeley, interpretato da Avan Jogia. Mentre il gruppo si avventura alla ricerca di Little Rock, incontrano nuovi tipi di zombie tra cui "Omero (stupidi), Hawking (furbi) e Ninja (mortali)". Sembra anche che Tallahassee incontrerà un altro cacciatore di zombie, una donna abile quanto lui di nome Nevada.

Oltre ai quattro membri principali del cast, secondo quanto riferito, anche Bill Murray tornerà e si riunirà con il suo co-protagonista di Ghostbusters, Dan Aykroyd. Anche Zoey Deutch si è unita al cast in un ruolo non rivelato. Gli sceneggiatori di "Zombieland 2" hanno recentemente smentito le voci circolate su Zombieland Too come titolo del film, mentre Fleischer in precedenza ha confermato che le riprese di "Zombieland 2" prenderanno il via questo mese ad Atlanta.

Fonte: ComicBook